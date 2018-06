Phố phường vắng hoe, mặt đường 'bốc hơi' vì nắng nóng 40 độ C

Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc, miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Trưa 30/6, nhiệt độ ngoài trời ở Thủ đô lên đến 42 độ C khiến ai ra đường cũng cảm thấy ngột ngạt, khó chịu.

Ảo ảnh do hơi nóng bốc trên mặt đường ở đại lộ Thăng Long. Hiện tượng này xảy ra khi lớp không khí sát mặt đường bị đốt nóng và loãng khiến mặt đường bị ướt như vừa được tưới nước.

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhiệt độ đo trong lều khí tượng (điều kiện chuẩn) tại Hà Nội xấp xỉ 39 độ C. Tuy nhiên, ngoài trời, do hiệu ứng đô thị, nhiệt độ cao hơn rất nhiều. Trên mặt đường bê tông, nhiệt độ có thể lên tới 60 độ C.