'Phố Tây' Bùi Viện cửa đóng then cài

Theo thống kê, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3/2020 đã giảm 63,8% so với tháng trước và giảm tới 68,1% so với cùng kỳ năm 2019, do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều công ty du lịch đang gặp khó khăn, các khu vực dân cư sống nhờ vào nguồn thu du lịch đang khốn đốn cần sự quan tâm của chính phủ. Trong bối cảnh cách ly toàn xã hội sẽ thực hiện từ 1/4, chắc chắn đời sống của người dân khu phố Tây tại TPHCM sẽ gặp muôn vàn khó khăn.

Các quán bar và cà phê đóng cửa ảnh hưởng hàng ngàn công văn việc làm Một cửa hàng tiện lợi hiếm hoi còn mở cửa, nhưng không có khách. Một khách hàng đành đứng đợi cho đến khi được nhân viên bán hàng mời thì cô mới bước vào trong. Hai du khách nước ngoài tản bộ trên phố đi bộ Bùi Viện, xung quanh hàng quán đã đóng cửa