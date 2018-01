Phó Thủ tướng chỉ đạo chống đua xe sau trận thắng của U23 Việt Nam

Theo đó, Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình vừa có chỉ đạo khẩn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, sau trận thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, nhân dân cả nước đều rất hân hoan, phấn khởi và dự kiến sẽ có những hoạt động chào mừng trong đêm nay.

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui mừng thành tích của đội tuyển U23 quốc gia, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hoà Bình đề nghị đồng chí Chủ tịch, đồng chí Giám đốc Công an thành phố quan tâm chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương nêu trên kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình gây mất ANTT; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép trong đêm 20/1 và sáng ngày 21/1/2018.

​Sỹ Lực