Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ tai nạn làm 22 người thương vong

Phó Thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại Gia Lai ngày 6/7/2018 khiến ít nhất 2 người tử vong, 20 người bị thương.

Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn và phối hợp với ngành chức năng tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả. Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành khẩn trương chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Từ vụ tai nạn tại Gia Lai, Phó Thủ tưởng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đồng bào các dân tộc thiểu số, không để họ tiếp tục sử dụng xe công nông, máy kéo chở người lưu thông trên các quốc lộ, gây mất an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, chú trọng các tuyến đường có nhiều điểm đen về tai nạn giao thông, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là hành vi sử dụng máy kéo, công nông chở người sai quy định.

Vụ tai nạn vừa xảy ra tại xã An Trung khiến 2 người chết, 20 người bị thương

Trước đó, khoảng 5h30 sáng 6/7, ô tô tải biển số 78C-077.42 do tài xế Đặng Ngọc Thuận (27 tuổi, Phú Yên) điều khiển hướng từ huyện Ia Pa (Gia Lai) đi huyện Đắk Pơ (Gia Lai). Đến Km340+250 đường Trường Sơn Đông (đoạn qua làng Ó, xã An Trung, huyện Kông Chro), xe anh Thuận cầm lái tông vào đuôi xe công nông do anh Lê Minh Triều (40 tuổi, xã An Trung) điều khiển, chở 21 người dân tộc thiểu số đi hái đậu xanh thuê. Hậu quả, em Đinh Khang (13 tuổi, làng Bồ, xã An Trung) tử vong tại chỗ, em Đinh Thị Rái (10 tuổi, xã An Trung) tử vong khi điều trị tại bệnh viện, 20 người khác bị thương.