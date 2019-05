Phó Thủ tướng cùng 8.000 người đi bộ phát động: 'Đã uống rượu-Không lái xe'

Sáng 12/5, tại không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Trương Hòa Bình và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban ATGT thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Lãnh đạo các cơ quan T.Ư; Lãnh đạo UBND TP Hà Nội; các nghệ sĩ nổi tiếng và hơn 8.000 người dân Thủ đô đã đi bộ kêu gọi hành động "Đã uống rượu, bia - Không lái xe". Đây là sự kiện do Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội với sự đồng hành của nhiều đơn vị tổ chức.

Lễ phát động diễn ra lúc 7h30 tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình; Lãnh đạo các cơ quan T.Ư; Lãnh đạo UBND TP Hà Nội có mặt tại chương trình phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh: Đảm bảo trật tự ATGT được Đảng và Nhà nước Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn và an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng cho biết, từ năm 2012 đến nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tai nạn giao thông (TNGT) liên tục kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ chỗ mỗi năm có gần 12.000 người chết vì TNGT, đến năm 2018, con số này đã giảm còn trên 8.000 người.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng, kết quả trên không cho phép chúng ta quên rằng mỗi ngày TNGT vẫn cướp đi 21 sinh mạng và làm gần 40 người bị thương tật vĩnh viễn suốt đời, mang đến những nỗi đau không gì bù đắp nổi cho gia đình, người thân và cộng đồng.

"Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ TNGT do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra, điển hình là 2 vụ TNGT ngày 22/4 và 1/5/2019 tại Hà Nội, đã cướp đi 3 người mẹ, đã khiến cho 5 cháu nhỏ đang hạnh phúc ấm êm trong vòng tay mẹ bỗng trở nên bất hạnh, côi cút, vĩnh viễn không còn mẹ!", Phó Thủ tướng nghẹn nghào.

"Mỗi người hãy cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn. Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia nếu biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn", Phó Thủ tướng nói.

Những gì đang làm là chưa đủ, theo Phó Thủ tướng, pháp luật Việt Nam đã nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện cơ giới khi trong cơ thể có nồng độ cồn vượt mức cho phép, đặc biệt là nghiêm cấm lái xe ô tô khi trong cơ thể có cồn.

"Pháp luật có chế tài xử phạt hành chính và hình sự đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Mỗi năm có hàng trăm ngàn người lái xe bị xử phạt do vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó vi phạm chưa gây ra tai nạn thì phạt tiền đến 18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe đến 6 tháng. Pháp luật cũng quy định sẽ là phạt tù, tối đa là 15 năm nếu gây TNGT làm bị thương nặng hoặc chết người", Phó Thủ tướng nói. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho biết, chúng ta vẫn đã và đang phải chứng kiến hàng ngày, hàng giờ, những chiếc “xe điên” do người say xỉn tạo nên, phóng điên cuồng trên đường phố, gây nên những cái chết đau thương, biến bao gia đình trở thành bất hạnh. "Rõ ràng, những gì chúng ta đã biết, đã làm, đang làm là chưa đủ", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định.

Để ngăn chặn và đẩy lùi những nỗi bất hạnh mà TNGT gây nên, đặc biệt là những tai nạn do lái xe sau khi uống rượu, bia, Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam cùng thực hiện một hành động “Đã uống rượu bia-không lái xe”. "Mỗi người hãy cương quyết không uống rượu bia nếu bạn là người phải lái xe sau bữa ăn. Không mời, không ép bạn bè, người thân uống rượu, bia nếu biết rằng họ phải lái xe sau bữa ăn. Hãy từ chối, cương quyết từ chối ngồi lên xe ô tô hay mô tô mà người lái xe vừa uống rượu, bia. Những người chủ nhà hàng, quán nhậu hãy hỏi để biết và cung cấp đồ uống không có cồn cho khách hàng phải lái xe sau bữa ăn", Phó Thủ tướng nói.

Vì cuộc sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân, Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tuần tra, cương quyết ngăn chặn và xử phạt những người lái xe trong tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn. "CSGT kiểm tra, ngăn chặn không để người đã uống rượu, bia có thể lái xe, trừng phạt những người lái xe vi phạm chính là hành động nhân văn để bảo vệ sự an toàn của chính người đó và sự an toàn cho cộng đồng và xã hội. Đối với người vi phạm, đó chính là một bài học quý, giúp họ không vi phạm và không gây ra TNGT trong tương lai", Phó Thủ tướng khẳng định và nói thêm: "Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành đang khẩn trương sửa đổi và sớm ban hành các quy định pháp luật nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy vi phạm nồng độ cồn của người lái xe; bổ sung hình thức, tăng tính răn đe của các chế tài xử phạt"...



Các đại biểu dán sticker "Đã uống rượu bia - Không lái xe" cho những người tham gia chương trình.

Các vị đại biểu, các nghệ sỹ và đông đảo người dân tham gia đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”..



Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch Cộng đồng cựu học sinh THPT Hà Nội khóa 1991 - 1994 chia sẻ: "Chúng tôi đã mất 2 người bạn cùng khóa và sự ra đi này của họ đã khiến cảm xúc đau buồn lan tỏa thành viên trong cộng đồng học sinh PTTH Hà Nôi khóa 1991 - 1994, nhất là sau chuỗi tai nạn giao thông xảy ra gần đây liên quan đến rượu bia. Chúng tôi mong muốn sự ra đi của người bạn không vô nghĩa, muốn sự ra đi đó lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu bia - Không lái xe", giảm tai nạn giao thông".

Trao quà hỗ trợ cho các gia đình bị nạn trong vụ việc lái xe Mercedes uống rượu bia say tông chết 2 phụ nữ đi xe máy trong hầm Kim Liên (Hà Nội) rạng sáng 1/5.

Đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt tại lễ phát động

NSND Tự Long chụp ảnh cùng mọi người.

Chiến dịch kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - Không lái xe" có sự góp mặt của Á hậu Dương Tú Anh.

