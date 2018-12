Phó Thủ tướng đề nghị Công an Bình Dương xử lý hành vi đòi nợ thuê

Theo đó, Công ty Cổ phần MGA Việt Nam (gọi tắt là Công ty MGA) có trụ sở chính tại 19/2A KP. Hòa Long, phường Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương có đơn tố cáo ông D.P.D (ngụ TP.HCM) và Công ty Cổ phần dịch vụ Hưng Thịnh tổ chức đòi nợ trái quy định của pháp luật.

Công ty MGA cho biết, họ đã 8 lần bị các đối tượng “xã hội đen” xăm trổ đầy mình, cởi trần kéo đến xâm phạm trụ sở, nhà xưởng, tài sản và dùng lời lẽ thô tục đe dọa, có hành vi cản trở sản xuất, kinh doanh của công ty. Do đó, lãnh đạo và nhân viên công ty MGA hoang mang, không yên tâm làm việc.

Công ty Cổ phần MGA tố bị giang hồ quậy phá

Trước đơn tố cáo của Công ty MGA, ngày 29/11 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký công văn đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị công an các địa phương tăng cường theo dõi, nắm bắt chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, cá nhân đòi nợ, nếu có hành vi vi phạm phải kịp thời xử lý nghiêm.

