Phó Thủ tướng: Mỗi người hãy cương quyết từ chối uống rượu bia nếu phải lái xe

Do đó, Phó Thủ tướng kêu gọi mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Việt Nam cùng hành động “Đã uống rượu bia-không lái xe”. Vì cuộc sống an toàn, hạnh phúc của nhân dân.



Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung tuần tra, cương quyết ngăn chặn và xử phạt những người lái xe trong tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành đang khẩn trương sửa đổi và sớm ban hành các quy định pháp luật nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy vi phạm nồng độ cồn của người lái xe; bổ sung hình thức, tăng mức xử phạt...



Lễ phát động hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe” sáng nay có sự tham gia hưởng ứng của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Hà Nội; các nghệ sĩ nổi tiếng đại diện gia đình các nạn nhân TNGT và hơn 5.000 người dân, đoàn viên thanh niên Thủ đô.

Sáng nay (12/5), tại bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã kêu gọi cộng đồng cùng hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. Lễ phát động do Ủy ban ATGT phối hợp đơn vị liên quan tổ chức, với sự tham dự của hàng nghìn người.Phó Thủ tướng nhấn mạnh, từ năm 2012 đến nay, tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Từ chỗ mỗi năm có gần 12.000 người chết vì TNGT, đến năm 2018, con số này đã giảm còn trên 8.000 người. Tuy nhiên, mỗi ngày TNGT vẫn cướp đi 21 sinh mạng và làm gần 40 người thương tật vĩnh viễn.Đặc biệt, gần đây liên tiếp xảy ra các vụ TNGT do lái xe vi phạm nồng độ cồn gây ra, điển hình là 2 vụ TNGT ngày 22/4 và 1/5/2019 tại Hà Nội, đã cướp đi 3 người mẹ, khiến cho 5 cháu nhỏ đang ấm êm trong vòng tay mẹ bỗng trở nên bất hạnh, côi cút, vĩnh viễn không còn mẹ.Theo Phó Thủ tướng, hành vi lái xe, đặc biệt xe ô tô khi trong cơ thể có cồn bị nghiêm cấm. Lái xe có thể bị phạt tù tới 15 năm nếu gây TNGT làm bị thương nặng hoặc chết người. Dù vậy, chúng ta đã và đang phải chứng kiến hàng giờ, hàng ngày, những chiếc “xe điên” do người say xỉn lao điên cuồng trên phố, gây nên những cái chết đau thương, biến bao gia đình trở thành bất hạnh. "Rõ ràng, những gì chúng ta đã biết, đã và đang làm vẫn chưa đủ", Phó Thủ tướng nói.

