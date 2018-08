Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác phòng chống bão số 4

Kiểm tra tại hồ thủy điện Cửa Đạt (huyện Thường Xuân), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, cho biết ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ có mưa to đến rất to, do vậy, UBND tỉnh Thanh Hóa, các ngành chức năng và các địa phương phải chủ động công tác ứng phó với những tình huống xấu ảy ra; chuẩn bị tốt nhất các phương án để đảm bảo an toàn các hồ đập trên địa bàn, như hồ Cửa Đạt…

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 610 hồ chứa. Trong đó, 490 hồ đã đầy nước, 124 hồ chứa không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ (9 hồ đã chỉ đạo không tích nước).

Trong ngày 16/8, tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xả lũ tại hồ thủy lợi thủy điện Cửa Đạt với lưu lượng 1.000 m3/giây. Hồ Cửa Đạt có dung tích thiết kế 1,45 tỷ m3, chiều cao thân đập 118 m, ngoài nhiệm vụ cắt giảm lũ cho hệ thống sông Chu còn tưới, tạo nguồn cho 86.862 ha cây trồng.

Cùng với hồ Cửa Đạt, từ 15 giờ chiều ngày 16/8, Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn cũng đã ra thông báo Thủy điện Trung Sơn (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) sẽ xả lũ trong 24 giờ tới đ với lưu lượng 1.500 – 2.000 m3/giây.

Ở các huyện ven biển Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Tĩnh Gia và thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), trong ngày 16/8, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tham gia cùng người dân neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Phương án di dân cũng đã được chuẩn bị và sẵn sàng. Chính quyền sẽ phát lệnh sơ tán nếu bão số 4 khiến nước biển dâng cao và gây nguy hiểm.

Riêng 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa hiện có 7.229 hộ với hơn 29.000 người sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương lên phương án cụ thể, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm khi có mưa lớn kéo dài.

Hoàng Lam