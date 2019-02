Phó Thủ tướng: Việt Nam chuẩn bị chu đáo cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đại diện các bộ, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được đánh giá là tốt và chu đáo. "Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân chỉ đạo, các bộ ngành và TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ, đã triển khai tích cực, đến nay tiến trình chuẩn bị được đánh giá là tốt, chu đáo. Các đoàn tiền trạm của hai nước Mỹ và Triều Tiên đã vào, hợp tác và trao đổi với các bộ ngành của Việt Nam", Phó Thủ tướng cho biết.

Do chỉ còn ba ngày để chuẩn bị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh từ nay đến tuần sau các bộ ngành phải phối hợp tốt với Hà Nội với tinh thần chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, nhằm quảng bá cho hình ảnh đất "Tinh thần là chuẩn bị tốt nhất về an ninh, hậu cần, và quảng bá được tốt về tiềm năng của đất nước", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí ngày 21/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, về cơ bản các công việc chuẩn bị đã được tiến hành theo đúng tiến độ. Hai nước Mỹ và Triều Tiên đều đánh giá cao và cảm ơn về công tác chuẩn bị của Việt Nam.

Về vấn đề lễ tân, an ninh Việt Nam bàn rất sát với hai nước Mỹ và Triều Tiên để có những phương án cụ thể. Đặc biệt là về an ninh, để có nhiều phương án khác nhau về vấn đề bảo vệ, chống cháy nổ, các phương án dự phòng, các phương án đảm bảo an ninh khi đi lại, kể cả đảm bảo an ninh an toàn mạng, có thể nói là rất nhiều khâu công việc đã được triển khai.

Văn Kiên