Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động làm Giám đốc công an tỉnh TT-Huế

Ngày 8/11, tại tỉnh TT-Huế, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Công an tỉnh TT-Huế. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Đại diện lãnh đạo tỉnh TT-Huế là ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đến dự.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ - Bộ Công an công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Lê Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư để bầu vào Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an T.Ư; công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế.

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu đánh giá: Quá trình công tác, ở bất kỳ cương vị nào đại tá Lê Quốc Hùng đều giữ vững phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ Công an Nhân dân; nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an TT-Huế không ngừng trong sạch vững mạnh…

Tân Giám đốc Công an TT-Huế - đại tá Nguyễn Quốc Đoàn từng tốt nghiệp Trường đại học Cảnh sát Nhân dân, trải qua quá trình nỗ lực phấn đấu được bổ nhiệm giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, từng là thư ký lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Bùi Thanh Hà kỳ vọng, trên cương vị mới, đại tá Lê Quốc Hùng tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mong muốn đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng nắm bắt tình hình, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp tích cực với các cơ quan, ban ngành, lãnh đạo, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của TT-Huế.

Ngọc Văn