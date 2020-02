Phòng chống dịch Covid-19: Cách ly hơn 10.000 người ở vùng dịch

Quảng cáo



Bệnh nhân thứ 16 tại Việt Nam dương tính với Covid - 19 là ông N. V. V, 50 tuổi là bố đẻ của bệnh nhân N. T. D (1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về đã được báo cáo trước đây). Bệnh nhân ở cùng nhà với bệnh nhân D trong thời gian bệnh nhân D trở về Việt Nam từ Vũ Hán đến lúc được nhập viện cách ly. Mẹ và em gái của bệnh nhân D cũng đã được xác định mắc bệnh Covid - 19 và đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Như vậy trong gia đình bệnh nhân V có 4/4 người mắc bệnh. Hiện tại, bệnh nhân V. đang được cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và trong tình trạng sức khoẻ ổn định. Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 16 người bị bệnh Covid-19. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp. Đã có 7 trường hợp khỏi bệnh.



Bổ sung nhiều chốt chặn ngăn dịch lây lan



Ngày 13/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc thành lập bổ sung 4 chốt tại xã Sơn Lôi. Các chốt này trực 24/24 giờ. Ban Chỉ đạo cũng phê duyệt phương án kiểm soát, phong tỏa, cách ly, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác phòng, chống dịch tại xã Sơn Lôi của Công an tỉnh, đồng thời giao nhiệm vụ cho đơn vị này phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Hơn 10.000 người dân xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) sẽ được cách ly hoàn toàn nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch. Theo đó, chỉ những người đang thi hành công vụ mới được phép ra, vào.

Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tổ quân y cơ động của Quân khu 2 bắt đầu phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại hai thôn Ái Văn và Ngọc Bảo của xã Sơn Lôi. Đây là hai thôn trong khu vực cách ly dịch của xã Sơn Lôi. Việc phun khử trùng sẽ được Tổ quân y cơ động của Quân khu 2 tiến hành trong 20 ngày với tần suất 2 ngày/lần.

Tại thôn Ái Văn (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc), vôi bột được rắc trên khắp nơi với mục đích khử khuẩn. Phần lớn người dân nơi đây nắm được thông tin cần phải đeo khẩu trang, khi nói chuyện đứng cách xa nhau 2m. Không có sự bấn loạn, hốt hoảng, người dân vẫn sinh hoạt bình thường.

Một bác sĩ đến từ bệnh viện trung ương có mặt tại thôn Ái Văn cho biết: “Ở đây mọi người có lo lắng nhưng không hoang mang. Đây là tín hiệu tích cực giúp các cơ quan chức năng phối hợp với người dân để khống chế và dập dịch”.



Hỗ trợ tối đa cho vùng dịch



Ngày 13/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đến kiểm tra khu khám, cách ly bệnh lý hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, các chuyên gia truyền nhiễm của Bộ Y tế, các Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư, Bệnh viện Bạch Mai, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp y tế phối hợp với Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn tại chỗ cho cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc về công tác chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh Covid - 19. Các cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc được tập huấn kỹ từ việc phòng hộ cá nhân, phun, khử khuẩn môi trường đến hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phân tuyến điều trị.

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc bố trí cổng đi riêng, phòng khám riêng và 3 khu vực cách ly ở 3 mức độ khác nhau. Các bệnh viện thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế. Bên cạnh đó cần tăng cường nhân lực từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên; bảo đảm theo dõi sát sao tình trạng người bệnh hiện đang quản lý cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Nếu phát hiện có dấu hiệu diễn biến bất thường sẽ chuyển người bệnh về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hoặc Bệnh viện Nhi T.Ư để theo dõi, điều trị.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải cho biết, trong ngày 13/2, Sở Y tế Vĩnh Phúc huy động trên 150 cán bộ y tế tăng cường cho 13 xã trọng điểm huyện Bình Xuyên. Tại mỗi điểm chốt chặn có 8 y, bác sĩ trực 24/24h phối hợp với lực lượng công an, quân sự, cán bộ địa phương làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh; theo dõi sát sao tình hình sức khỏe người dân; kịp thời thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã tới các cấp chính quyền. Trước mắt, cán bộ y tế sẽ hỗ trợ, tư vấn và triển khai công tác y tế tại các điểm chốt chặn ở xã Sơn Lôi trong vòng 20 ngày theo quyết định của tỉnh.

Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 16 người bị bệnh Covid-19. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 11 trường hợp. Đã có 7 trường hợp khỏi bệnh.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, sức khỏe bé 3 tháng tuổi ở Sơn Lôi mắc Covid-19 hiện nay không sốt, chơi ngoan, chỉ còn hơi ho một chút và vẫn bú mẹ bình thường. Hai mẹ con được cách ly tại phòng áp lực âm tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới trẻ em (Bệnh viện Nhi T.Ư) theo tiêu chuẩn cao nhất. Các bác sĩ và điều dưỡng ở đây được bảo hộ tốt nhất, đúng quy trình cách ly, phòng ngừa nhằm giảm tuyệt đối lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế và bệnh nhân khác.



Thái Hà