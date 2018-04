Phụ huynh rủ bạn nhậu vào trường đánh cô giáo liên tiếp

Ngày 13/4, UBND phường Mỹ Hòa (TP Long Xuyên, An Giang) đã xử phạt ông Trần Văn Vũ 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và buộc phải bồi thường 1,5 triệu đồng tiền thuốc cho cô giáo tiểu học trên địa bàn.Bạn nhậu của ông Vũ, người cùng vào trường, bị phạt 200.000 đồng về hành vi gây rối an ninh trật tự.Trước đó chiều 2/4, hay tin con gái học lớp 1 tại trường Tiểu học Phạm Hồng Thái bị một bạn nam cùng lớp đánh, ông Vũ rủ bạn nhậu đến trường “hỏi chuyện”.Đến nơi, ông Vũ yêu cầu cô chủ nhiệm cho gặp phụ huynh của bé đánh con mình nhưng không được. Khi giáo viên giải thích thì ông này lao đến tát nhiều cái. Người đàn ông đi cùng thì la ó, chửi bới và dùng tấm bảng tên lớp đập mạnh lên bàn giáo viên.Cán bộ, giáo viên trong trường đã chạy đến can ngăn. Nhà trường báo công an địa phương và Phòng Giáo dục thành phố Long Xuyên.Hai hôm sau, ông Vũ đến gặp cô giáo xin lỗi, thừa nhận lúc có rượu đã hành động sai trái và mong được bỏ qua.

Theo Vnexpress