Phú Yên: Nhiều nơi ngập nặng

Ngày 26/11, ghi nhận của PV, một số nơi trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) bị ngập nặng do mưa lớn.

Theo đó, tại các xã An Hiệp, An Cư và thị trấn Chí Thạnh bị ngập từ 0,2 đến 0,5m. Nặng nhất là đoạn qua đèo Quán Cau nước ngập khiến cho lái xe không thể tránh ổ gà, ổ voi làm cho xe bị mất lái. Đã có 1 vụ tai nạn xe bus trên tuyến khiến cho giao thông bị ách tắc và chỉ còn lưu thông được một phía chiều Bắc – Nam.

Tại xã An Hiệp (huyện Tuy An) nước lũ đổ về khá lớn. Nhiều khu dân cư ngập nặng khiến người dân không thể đi lại. Nặng nhất là tại thôn Mỹ Phú 2, nước lũ dâng cao ngập đến nửa nhà.

Ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết: Hiện toàn bộ lực lượng của huyện đang tập trung chống lũ. Các lực lượng Công an, bộ đội, dân quân tự vệ ứng trực liên tục tại các điểm xung yếu, cương quyết không cho người và phương tiện qua lại ở những nơi bị ngập sâu. UBND huyện cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học vào chiều 26/11 để đảm bảo an toàn.

Còn tại thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) lượng mưa rất lớn, nước từ trên núi và thượng nguồn đổ xuống đã gây ngập lụt một số nơi trên địa bàn. Các khu vực ven sông suối, nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc.

Tại cảnh cá Dân Phước (phường Xuân Thành), một tàu cá công suất 240CV của ngư dân đã bị chìm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể cứu tàu do mưa lớn và nước sông đổ ra biển mạnh.

Tại huyện miền núi Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ lên rất nhanh gây ngập sâu ba tuyến đường chính về trung tâm thị trấn La Hai là quốc lộ 19C, ĐT641 và đường đi huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) khiến khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Thôn Mỹ Phú 2 ngập sâu trong nước. Ảnh: Tr.Định



Một số nơi trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Tuy An bị ngập nặng, khiến giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Tr.Định



Lực lượng CSGT đã có mặt tại các điểm bị ngập trên Quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện. Ảnh: Tr.Định Lực lượng CSGT đã có mặt tại các điểm bị ngập trên Quốc lộ 1 để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện. Ảnh: Tr.Định

Do lũ đổ về quá nhanh nên nhiều hộ gia đình mới chỉ kịp chạy thoát ra ngoài chứ chưa di dời được tài sản. Ảnh: Tr.Định

Trương Định