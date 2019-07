'Quái xế' đua xe trái phép ở Lạng Sơn, trêu ngươi cả công an

Quảng cáo

Mới đây, đêm 24/7 Dương Tuấn Thành (SN 2001, trú tại Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) điều khiển mô tô BKS 12P1-2386 chở thêm một thanh niên đi từ phía cầu Kỳ Cùng về hướng xã Mai Pha, TP Lạng Sơn rồi đột ngột đến trước vị trí lực lượng CSCĐ 113 Lạng Sơn đang làm việc bấm còi, rú ga bỏ chạy. Phóng xe đến ngã tư vòng xuyến Hùng Vương- Đinh Tiên Hoàng (thuộc phường Chi Lăng) Thành va chạm với ô tô con, ngã xuống đường. Vụ tai nạn khiến ô tô méo mó ở phần đầu và thân xe.

Trước đó, ngày 23/7, cũng tại đường Hùng Vương gần cầu 17/10, một tốp thanh niên tuổi mới lớn chòng ghẹo lực lượng CS113 sau đó chạy tán loạn, tự đâm vào nhau, gây thương tích.

Trung tá Hoàng Đức, Phó Trưởng Công an TP Lạng Sơn cho biết, do nhận thức kém, một số thanh niên sinh sống trên địa bàn tụ tập uống rượu ốc, thách đố nhau. Khi gây sự, các đối tượng này tháo bỏ biển số xe, không đội mũ bảo hiểm tổ chức đua xe, chống đối lực lượng công an.

“Gần đây, chúng tôi hạn chế việc đuổi theo những trường hợp vi phạm để tránh gây tai nạn cho đối tượng và người tham gia giao thông. Thay vào đó, CSGT cắt cử tổ, đội theo dõi, ghi hình và đến tận nhà mời đối tượng mang phương tiện lên trụ sở công an để xử lý. Bên cạnh đó lực lượng công an phối hợp với gia đình làm công tác giáo dục, răn đe phòng ngừa chung”, trung tá Đức nói.



Duy Chiến