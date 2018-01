Quan hệ Việt - Mỹ ‘cực kỳ đặc biệt’

Đại sứ Mỹ khẳng định, châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hình an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ trong thế kỷ tới. “Trong bối cảnh đó, quan hệ đối tác của chúng tôi với Việt Nam là cực kỳ đặc biệt”, Đại sứ Mỹ nói.

Ông Kritenbrink chia sẻ trong nhiệm kỳ đại sứ của ông, sẽ có nhiều vấn đề được đặc biệt quan tâm ưu tiên, đó là vấn đề an ninh, thương mại - đầu tư, nhân quyền, ngoại giao nhân dân và hàn gắn vết thương chiến tranh. Trong thời gian tới, Mỹ mong muốn hỗ trợ, nâng cao năng lực để Việt Nam trở thành một thành viên đóng góp tích cực và có trách nhiệm đối với an ninh khu vực và toàn cầu để cùng nhau có thể hỗ trợ các lợi ích an ninh chung, bao gồm việc duy trì luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và hàng không, ngăn sử dụng vũ lực ở biển Đông, đẩy mạnh các nỗ lực của khu vực nhằm phòng chống khủng bố...

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định, đến thời điểm này, có thể đánh giá năm 2017 là một năm thành công của quan hệ Việt - Mỹ.

“Hiện tượng chưa từng có kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995 là chỉ trong năm 2017 có tới hai chuyến thăm cấp cao: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc là vị lãnh đạo đầu tiên của Đông Nam Á thăm Mỹ vào tháng 5 và Việt Nam là nước Đông Nam Á đầu tiên Tổng thống Donald Trump thăm và lại thăm ngay năm đầu của nhiệm kỳ, cũng là điều chưa từng có (các tổng thống Mỹ trước đây đều thăm Việt Nam vào cuối nhiệm kỳ)”, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nói.

Ông Ngọc cho rằng, để đạt được thành công trên, trước hết, hai bên đều coi trọng nhau trong chính sách đối ngoại của mình, đều mong muốn thúc đẩy hợp tác, có được nền tảng quan hệ vững chắc. Hai bên quan tâm thích đáng đến lợi ích, ưu tiên của mỗi bên, thực hiện các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của mỗi nước, đồng thời giải quyết những khác biệt bằng đối thoại xây dựng, hợp tác và thiện chí, cùng nhau xây dựng lòng tin.

“Trên cả 9 trụ cột của quan hệ đối tác toàn diện, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, đến quốc phòng - an ninh, văn hóa - giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân… đều có tiến triển đáng khích lệ... Chúng ta có cơ sở để lạc quan về triển vọng hợp tác Việt Nam - Mỹ trong năm 2018”, ông Ngọc nói.

Huy Thịnh - Trọng Thịnh