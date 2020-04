Quán karaoke bị rút phép tàng trữ súng đạn, lén mở cửa cho khách 'chơi' ma túy

Quảng cáo

Sáng nay, 11/4, thông tin từ Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt quả tang một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke.

Trước đó, đêm 9/4, Công an huyện Thái Thụy bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke-massage Thiên Kim (có địa chỉ tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) do Nguyễn Xuân Phong (47 tuổi, trú tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang tại phòng 201 có 3 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Xuân Phong, Nguyễn Thành Công (cùng 35 tuổi, trú khu 7, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ) và Nguyễn Thị Thêm (46 tuổi, trú tại xã Thụy Dương, huyện Thái Thụy).

Chủ quán karaoke bị tạm giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: Hoàng Long

Kiểm tra cơ sở kinh doanh này, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng quân dụng và 3 viên đạn cùng một số tang vật chứng khác.

Đáng chú ý là theo hồ sơ của cơ quan công an, trước đó quán karaoke-massage Thiên Kim đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính, Công an huyện Thái Thụy tước giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự nhưng vẫn lén lút hoạt động.

Cùng với xử phạt hành chính 3 nhân viên quán Thiên Kim và một khác về việc không đeo khẩu trang, xử phạt quán karaoke về việc mở cửa trái phép trong thời gian cách ly xã hội, Công an huyện Thái Thuỵ đã lập hồ sơ để xử lý các đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hoàng Long