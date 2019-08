'Quan tài bay' trên phố

Quảng cáo



Tại TPHCM, tai nạn thương tâm liên quan đến container, nhất là các vụ thùng container rơi xuống đường (cánh tài xế hay gọi là “quan tài bay”) là nỗi ám ảnh cho người dân. Những tuyến đường thường xuất hiện “hung thần” container như Nguyễn Văn Linh (quận 7), Xa lộ Hà Nội (quận 9, Thủ Đức), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định (quận 2) luôn khiến người đi đường khiếp sợ.

Điển hình, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 5/8. Chiếc container ôm cua lên cầu vượt trạm 2 (quận 9, TPHCM) bất ngờ thùng xe chao đảo, lật nhào xuống đường đè trúng một chiếc xe tải đang lưu thông ở làn đường ngược lại. Chiếc xe tải bị móp méo phần đầu, rất may anh tài xế xe tải Trần Duy Khánh (28 tuổi) không bị thùng xe đè.

Nhiều người đi xe máy may mắn thoát chết trong gang tấc khi thùng container bay xuống đường vào tối 16/8 tại cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức). Chiếc xe container do tài xế Phạm Quang Vinh (27 tuổi) chạy trên quốc lộ 1, đến cầu vượt Linh Xuân ôm cua dưới gầm cầu để quay đầu. Không may, thùng container va chạm gầm cầu văng xuống đường. Thời điểm này có nhiều xe máy lưu thông dưới đường nhưng may mắn không ai bị thương. Thùng container văng xa cách xe đầu kéo hơn 10m, móp méo nằm dưới lòng đường.

Mới nhất, ngày 23/8, trên đường Nguyễn Thị Định (quận 2) xảy ra hai vụ tai nạn giao thông do hung thần container gây ra, khiến giao thông qua khu vực vòng xoay Mỹ Thủy kẹt cứng.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 6h sáng. Chiếc container đi từ cảng Cát Lái ra vòng xoay Mỹ Thủy, chỉ còn cách vòng xoay 100m thì va chạm với ô tô 4 chỗ chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ô tô 4 chỗ va vào dải phân cách rồi lao sang làn đường ngược chiều, tông vào một chiếc container khác.

Vụ tai nạn liên hoàn này may mắn không ai thương vong nhưng gây kẹt xe nghiêm trọng. Đến chiều cùng ngày, một chiếc xe container khác đi từ cảng Cát Lái về vòng xoay Mỹ Thủy cũng va chạm với chiếc ô tô chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến đầu ô tô méo móp. Các phương tiện lưu thông trên đường tiếp tục bị ùn ứ do vụ tai nạn gây ra.

Nói về câu chuyện hung thần container trên đường phố, ông Trần Văn Hoàng (52 tuổi, quận 2) luôn ám ảnh về các vụ tai nạn thương tâm mà ông chứng kiến ở vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2). Ông Hoàng kể rằng ở khu vực này không biết bao nhiêu vụ tai nạn do xe container gây ra. Cũng nhiều vụ thùng container bay trên phố khiến người dân thót tim.

Ông Hoàng kể, hôm 19/8, tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, một chiếc xe container chở bã đậu nành lật xuống đường sau khi ôm cua. Cả thùng container bay xuống đường, rất may thời điểm xảy ra tai nạn không có ai đi đường bị thương.



Bà Bùi Thị Gái (53 tuổi, ngụ quận 2) có nhà ở gần vòng xoay Mỹ Thủy (quận 2) luôn thấy bất an khi xe container chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm. Bà Gái cho biết, từ nhỏ đến giờ sinh sống ở đây chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm xảy ra. “Nhiều nhất là các vụ tai nạn do xe container gây ra, từ cán xe máy đến đụng ô tô. Thời gian gần đây, những vụ tai nạn do thùng container văng xuống đường gây nỗi ám ảnh”, bà Gái nói.

Ngồi trước cửa nhà, ông Trần Văn Hoàng (52 tuổi, quận 2) cho biết: đã quen với khói bụi, tiếng ồn xe cộ qua đây. “Dù quen cuộc sống ở đây nhưng cũng thấy ớn lạnh lắm, xe container phóng ầm ầm ngang nhà. Có nhiều vụ xe tông vô nhà dân càng khiến mình bất an hơn”, ông Hoàng nói.

Trưa 23/8, phóng viên có mặt tại khu vực đường vào Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7) ghi nhận, cảnh xe container phóng ầm ầm vào cảng. Các xe container ra vào chạy cùng làn với xe máy rất nguy hiểm. Xe container từ đường Huỳnh Tấn Phát ôm cua chạy vào đường Lưu Trọng Lư, tiếp tục ôm cua nhỏ hẹp để vào đường Bến Nghé. Những khúc cua này nhỏ hẹp, xe máy chạy chen vào cùng với các xe container tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Văn Ba (ngụ quận 7) cho biết, người dân sinh sống ở đây riết rồi cũng quen với mấy “hung thần” container này. Ban ngày các xe container ra vào chạy chậm nhưng mỗi lần thấy chiếc xe to đùng ôm cua là phát ớn. “Chỉ cần sơ sẩy là xe đâm vào nhà dân liền”, ông Ba nói.





Vì sao thùng container bay trên phố?

Thùng container thường có 4 chốt gù. Nếu khóa chốt gù, thùng container không dễ rơi xuống đường. Theo quy trình, sau khi các xe đầu kéo vào nhận hàng, xe cẩu sẽ đặt thùng container lên phần rơ-mooc. Tùy vào thùng container 20 feet hay 40 feet, tài xế xe sẽ chỉnh chốt gù cho phù hợp. Sau đó, khóa chốt gù cố định thùng container với rơ-mooc. Tuy nhiên, quy trình này thường bị các tài xế xe bỏ qua dẫn đến tình trạng nhiều thùng container rơi ra, bay trên phố. Thường xuyên đi làm qua tuyến đường này, anh Đỗ Hoàng Việt (ngụ quận 7) cũng tỏ ra lo lắng. Anh Việt cho biết, do đặc thù công việc anh phải đi làm sớm. Vào buổi sáng đường còn vắng, các xe container thường phóng nhanh vượt ẩu. Anh hy vọng, tuyến đường Huỳnh Tấn Phát mở rộng có làn xe máy riêng, nhất là đoạn gần cầu Tân Thuận đi về quận 4 để hạn chế tai nạn giữa xe máy và container.

