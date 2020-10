Quảng Bình: Nhiều nơi học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Quảng cáo

Đường về xã Minh Hoá bị ngập sâu

Tại huyện miền núi Minh Hoá, đường về xã Xuân Hóa, Minh Hoá bị nước lũ chia cắt hoàn toàn; đường vào 4 bản tộc người Rục (xã Thượng Hoá), bản Lòm (xã Trọng Hoá), bản Ka Ai (xã Dân Hoá) cũng bị nước lũ chia cắt, giao thông ngưng trệ.

Người dân xã Xuân Hoá phải men theo cầu máng để về nhà

Ông Đinh Tuấn Anh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Hóa cho biết: Do mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường nên từ trưa ngày 7/10, toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn huyện phải nghỉ học. Riêng học sinh 2 trường PTDT bán trú TH và THCS ở Trọng Hóa và Dân Hóa, học sinh được lệnh ở lại tránh trú ngay tại trường, không trở về nhà trong thời điểm này vì không bảo đảm an toàn do nước lũ ở các khe suối đã dâng cao.

Đường vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn bị chia cắt từ sáng sớm

Tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh nơi có nhiều đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống nước lũ cũng đã chia cắt nhiều bản làng ngay từ sáng ngày 7/10. Học sinh cũng được phép nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hoàng Nam