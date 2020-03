Quảng Nam lập 8 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID – 19

Quảng cáo

Ngày 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 ký quyết định về việc thành lập các chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Tám chốt kiểm soát gồm: Chốt 1 tại khu vực Ngã ba Đại Hiệp (thuộc tuyến Quốc lộ 14B, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc); Chốt 2 tại khu vực chân Đèo Lò Xo (thuộc tuyến Quốc lộ 14B, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn); Chốt 3 tại khu vực trước bến xe Bắc Quảng Nam (thuộc tuyến Quốc lộ 1A, thôn Phong Nhị, xã Điện An, thị xã Điện Bàn); Chốt 4 tại khu vực Ngã ba Thống Nhất (thuộc tuyến ĐT603B, Tổ 3, khối phố An Bàng, phường Cẩm An, TP. Hội An); Chốt 5 tại khu vực vòng xuyến Tam Hiệp (thuộc địa bàn huyện Núi Thành); Chốt 6 tại nút giao thông nối tuyến Quốc lộ 40B và Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh); Chốt 7 tại nút giao thông nối tuyến Quốc lộ 14E và Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình); Chốt 8 tại nút giao thông nối tuyến ĐT609 và Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

Chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người vào địa bàn tỉnh trên các phương tiện giao thông vận tải; Xác định người nghi nhiễm bệnh COVID - 19 và tổ chức kiểm tra y tế; xác định lịch trình hoạt động, tổ chức khai báo y tế đối với người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài về và từ vùng có dịch vào địa bàn tỉnh để theo dõi, quản lý, điều trị.

Ngoài ra, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện vận tải công cộng vào địa bàn tỉnh, đảm bảo tất cả hành khách phải đeo khẩu trang, phương tiện phải trang bị đầy đủ dụng cụ, dung dịch sát khuẩn,…; Xử lý, đề xuất xử lý đối với các trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Tính đến 12h ngày 31/3, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 861 mẫu xét nghiệm gồm 615 người nước ngoài và 246 người Việt Nam, trong đó có 3 mẫu dương tính; 702 mẫu âm tính; và 156 mẫu đang chờ kết quả.

Hiện đang cách ly tập trung cho 53 người; 19 người cách ly tại cơ sở y tế và 152 người cách ly tại nhà.

Quảng Nam đang thực hiện giám sát, cách ly 5 trường hợp về từ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đồng thời lấy mẫu xét nghiệm chờ kết quả.

