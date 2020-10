Quảng Nam: Mưa lớn, phố biến thành sông, người người lội bộ, khiêng xe

Ghi nhận của PV Tiền Phong, chiều ngày 7/10, hầu hết các tuyến đường trên địa bàn TP. Tam Kỳ bị ngập nước. Có điểm nước ngập đến hơn nửa bánh xe khiến rất nhiều xe chết máy dắt bộ hoặc cầu cứu các giải pháp cứu hộ.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCH Quảng Nam, từ 7h ngày 6/10 đến 13h ngày 7/10, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to, đến mưa rất to. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7 giờ ngày 7/10 đến hết ngày 10/10 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam phổ biến từ 250 - 350mm, có nơi trên 400mm.