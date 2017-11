Quảng Nam tạm ứng ngân sách 23,5 tỉ đồng khắc phục thiệt hại mưa lũ

Ngày 11/11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Đinh Văn Thu vừa ký quyết định số 3943QĐ-UBND về việc tạm ứng kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ đầu tháng 11/2017.

Theo đó, tạm ứng 1,5 tỉ đồng/ địa phương đối với các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, Điện Bàn, Hội An; tạm ứng đố tiền 1 tỉ đồng/ địa phương đối với các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức và TP. Tam Kỳ.

Các địa phương sử dụng nguồn tiền tạm ứng này đồng thời huy động các nguồn khác để tổ chức thăm hỏi, chi hỗ trợ cho gia đình có người chết, bị thương, nhà bị hư hỏng, sập hoàn toàn do mưa bão, khắc phục hệ thống giao thông, thủy lợi và các hạ tầng khác do địa phương quản lý bị hư hỏng theo quy định hiện hành.

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ tại Quảng Nam khiến 35 người chết, mất tích và bị thương; số tiền thiệt hại khoảng 800 tỉ đồng do mưa lũ.

Hoài Văn