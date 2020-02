Quảng Ninh ghi hình, dán thông báo phạt tài xế đỗ xe không đúng quy định

Trước đó, công tác xử lý các trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định gặp khó khăn khi tài xế không hợp tác.

Theo đó, Đội CSGT-TT đã tham mưu, đề xuất lãnh đạo Công an thành phố thực hiện việc dán thông báo lên kính xe vi phạm để thông báo đến lái xe, chủ xe về việc vi phạm và yêu cầu đến Công an thành phố để xử lý. Đối với các trường hợp bị dán thông báo nhưng nhưng không đến làm việc, Công an thành phố sẽ gửi danh sách cảnh báo kiểm định phương tiện đến Cục Đăng kiểm và các Trung tâm kiểm định trên toàn quốc người vi phạm đến xử lý theo quy định.