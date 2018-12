Quảng Trị: Tiếp nhận, chăm sóc bé gái nghi bị buôn bán người

Trước đó, vào ngày 29/11, từ nguồn tin báo của quần chúng tỉnh Quảng Trị, trên xe ô tô 51B-011.98 vận chuyển hành khách lưu thông trên tuyến TP HCM đi Lạng Sơn có 2 phụ nữ bế theo 1 bé gái với nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng huyện Hải Lăng đã tiến hành kiểm tra xe này.

Qua kiểm tra phát hiện 2 phụ nữ bế 1 bé gái sơ sinh khoảng một tháng tuổi. Kiểm tra giấy tờ tùy thân 2 phụ nữ này là và Nguyễn Thị Mỹ Thi (SN 1999, ở phường 1, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thị Diễm Trinh (SN 1990, phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Đối chiếu giấy tờ tùy thân của 2 phụ nữ và giấy chứng sinh của bé gái được đưa đi cùng, nhận thấy 2 người này không phải là thân nhân bé gái.

Công an huyện Hải Lăng đã mời 2 phụ nữ bế theo bé gái đến trụ sở Trạm Cảnh sát giao thông Hải Lăng để làm việc. Bước đầu, 2 đối tượng khai, 13 giờ ngày 27/11 có một phụ nữ tên Lê Hoàng My, trú tại tỉnh Trà Vinh (bạn bè quen biết trên Facebook của Trinh) nhờ Trinh đưa một bé gái sơ sinh từ Bến Tre ra Lạng Sơn để giao cho người nhà của My. Trinh rủ thêm Thi cùng đi.

Sau khi nhận cháu bé từ đối tượng My tại một nhà trọ ở phường 8, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre kèm giấy chứng sinh của bé gái, đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 28/11, Trinh và Thi đón xe đi từ Bến Tre lên bến xe Miền Đông, TP HCM. Sau đó, Trinh và Thi tiếp tục lên xe ô tô 51B-011.98 để đi Lạng Sơn. Đến trưa 29/11 khi đang đến địa phận huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì bị cơ quan Công an phát hiện.

“Xét thấy vụ việc nêu trên có dấu hiệu nghi vấn của hành vi buôn bán người, Công an huyện Hải Lăng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ đồ vật, tài liệu mà đối tượng Nguyễn Thị Diễm Trinh mang theo. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ”, Đại tá Triệu nói.

