Quay cảnh bốc đầu xe đưa lên TikTok, thanh niên bị phạt hơn 9 triệu đồng

Ngày 17/12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã lập biên bản xử phạt hành chính 9.225.000 đồng đối với 1 thanh niên có những vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Qua thông tin người dân cung cấp, ngày 16/12, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) đã triệu tập thanh niên tên T. (17 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát) lên làm việc để làm rõ các hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Thanh niên quay cảnh bốc đầu xe đưa lên mạng xã hội TikTok

Theo đó, vào tháng 5/2020 cho đến nay, T. đã nhiều lần sử dụng xe mô tô 2 bánh chạy bằng 1 bánh với tốc độ cao, lạng lách trên các tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng sau đó quay phim, chụp ảnh để đăng tải trên mạng TikTok nhằm khoe “chiến tích” của mình.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết không tái phạm. Căn cứ hành vi vi phạm của T., Công an thị xã Bến Cát đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, ra quyết định xử phạt đối với T và chủ phương tiện với tổng số tiền 9.225.000 đồng.

Công an làm việc với đối tượng có hành vi sai phạm về luật giao thông

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tới đây các hành vi phạm pháp không chỉ phát hiện trực tiếp mà thông qua camera an ninh, tin báo người dân và cả trên báo chí, mạng xã hội đều làm căn cứ để xử lý nghiêm đối tượng.

Hương Chi