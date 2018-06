Ngay sau khi được chia sẻ trên trang Fanpage chính thức của Generali Việt Nam, câu chuyện “Quốc Cơ & Quốc Nghiệp – Đằng sau ánh hào quang” đã thu hút về hàng chục ngàn lượt yêu thích. Cao trào xúc động và ngọt ngào yêu thương là những cảm xúc đọng lại cho người xem qua những khung cảnh chân thật lột tả những gian nan, khổ luyện thậm chí là sự hy sinh của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp và gia đình.

Đúng như Quốc Nghiệp chia sẻ về vai trò của gia đình “là cả một tình yêu thương to lớn mà khi ngã lúc nào cũng có thể dựa vào”. Thật vậy, chinh chiến biết bao “đấu trường” từ kỉ lục Guinness tại Tây Ban Nha đến chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent tại Anh, nhưng khi trở về nhà, Quốc Cơ – Quốc Nghiệp cũng như những người chồng, người cha khác trong gia đình luôn mong muốn có những phút giây bình yên vui đùa bên vợ con, được ăn thoải mái những món mình yêu thích hay ngủ một bữa thật ngon lành an giấc.



Những điều rất đỗi bình thường ấy nhưng đối với Quốc Cơ – Quốc Nghiệp không phải lúc nào họ cũng có thể làm được bởi chế độ luyện tập cường độ cao, yêu cầu kiểm soát cân nặng nghiêm khắc và những đòi hỏi bắt buộc của “nghề nghiệp đặc biệt” mà họ đang theo đuổi. Vì chỉ cần một sơ suất rất nhỏ có thể đánh đổi cả sự nghiệp, sức khỏe thậm chí là tính mạng. Họ chấp nhận rủi ro để cống hiến cho khán giả những màn trình diễn nguy hiểm và đó cũng là khát vọng chinh phục đỉnh cao của nghề nghiệp, là niềm đam mê hoài bão được Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã ấp ủ từ bấy lâu nay.

Hai chàng Hoàng Tử xiếc Việt Nam Quốc Cơ – Quốc Nghiệp Qua những câu chuyện được từng thành viên trong gia đình Quốc Cơ – Quốc Nghiệp chia sẻ rất chân thành từ bố mẹ đến hai người vợ tuyệt vời là MC Hồng Phượng (vợ Quốc Cơ) và ca sĩ Ngọc Mai (vợ Quốc Nghiệp), khán giả càng thêm yêu mến và ngưỡng mộ giá trị của những vinh quang mà họ đã đạt được.

Đó là sự khổ luyện gian nan từ những năm dài luyện tập cực kỳ gian khổ; là vô số tai nạn, chấn thương; là sự hy sinh và ủng hộ thầm lặng của hai người vợ. Họ chính là hậu phương vững chắc đảm đương việc chăm sóc con cái, quán xuyến công việc trong gia đình để chồng mình có thể theo đuổi đam mê nghề nghiệp.

Dù mạnh mẽ như MC Hồng Phượng hay giàu cảm xúc như ca sĩ Ngọc Mai thì bản thân mỗi người vợ vẫn luôn đối mặt với nỗi lo sợ tai nạn rủi ro có thể bất ngờ ập đến trong những tiết mục biểu diễn quá nguy hiểm của hai anh em. Gia đình là chỗ dựa để hai anh có thể ngã vào nhưng gia đình cũng là trách nhiệm, mối quan tâm canh cánh của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp trong những ngày lưu diễn xa xôi.

Thấu hiểu những nỗi lo đó, đồng thời cảm phục tài năng và sự dũng cảm hai Hoàng tử xiếc tài năng, công ty Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam quyết định dành tặng giải pháp VITA – Sống Tự Tin cho Quốc Cơ & Quốc Nghiệp nhằm mang đến sự an tâm và bảo vệ toàn diện cho cả gia đình của hai anh. Với những quyền lợi ưu việt của Vita – Sống Tự tin, Quốc Cơ – Quốc Nghiệp tự tin hơn khi theo đuổi hoài bão của mình và tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên gia đình yêu thương của hai anh.

Giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế, từ chối rất nhiều lời mời các cuộc thi trên thế giới nhưng đây là gói bảo hiểm ĐẦU TIÊN mà Quốc Cơ – Quốc Nghiệp nhận được. Món quà đặc biệt này sẽ giúp hai anh có thêm động lực, sự an tâm để tự tin chinh phục những mục tiêu mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Đây cũng chính là là thông điệp Generali Việt Nam mong muốn đồng hành cùng Quốc Cơ – Quốc Nghiệp cũng như hàng triệu gia đình Việt Nam trong việc bảo vệ tổ ấm yêu thương.

Hai chàng Hoàng Tử xiếc Việt Nam Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã chinh chiến biết bao “đấu trường” từ kỉ lục Guinness tại Tây Ban Nha đến chung kết cuộc thi Britain’s Got Talent tại Anh. Họ đã làm rạng danh Việt Nam trên khắp thế giới và trở thành người hùng trong hàng triệu trái tim fan hâm mộ. Khi trở về nhà, Quốc Cơ – Quốc Nghiệp cũng như những người chồng, người cha khác trong gia đình gánh vác biết bao trọng trách và yêu thương. Hãy cùng Generali khám phá câu chuyện của Quốc Cơ – Quốc Nghiệp ở một góc nhìn gần gũi hơn từ “nơi chốn bình yên” của hai nghệ sỹ tại đây https://genvita.generali-life.com.vn/Bai-bao/Nhung-mon-qua-tiep-them-dong-luc-va-dam-me

