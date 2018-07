Quốc lộ 1A qua Bình Định có chất lượng 'xấu nhất nước'?

Tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII đang diễn ra, câu chuyện chất lượng tuyến QL1A qua tỉnh này cũng như vị trí các trạm BOT khiến nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm.

“Những năm qua, người dân tỉnh Bình Định chịu nhiều thiệt thòi trong lĩnh vực an toàn giao thông so với các tỉnh khác, vì tiền phí thu bằng nhau nhưng chất lượng đoạn đường QL1A qua tỉnh Bình Định xấu nhất nước. Vừa rồi, họp Quốc hội đại biểu cũng nói tuyến đường QL1A qua tỉnh Bình Định là xấu nhất nước. Song, đồng chí Bộ trưởng Bộ GTVT trả lời là do mưa bão, trọng tải lớn thì chưa thỏa đáng. Nếu trọng tải lớn thì tỉnh nào chẳng có đâu riêng ở Bình Định?!”, đại biểu Nguyễn Thanh Trà (huyện Tây Sơn) bức xúc.

Nhiều đoạn QL1A qua Bình Định phải sửa chữa - Ảnh: Trương Định

Đại biểu này cũng đặt câu hỏi: “Trong 3 trạm thu phí BOT ở Bình Định thì trạm nào đặt đúng vị trí, trạm nào sai?”. Trên địa bàn tỉnh Bình Định có tới 3 trạm thu phí, tuy nhiên vừa qua có trạm đã giảm giá nhưng có trạm chưa giảm giá, vì sao?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Định, cho biết: “Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có 3 trạm thu phí, trong đó 2 trạm thu phí BOT Nam Bình Định và BOT Bắc Bình Định trên QL1A đã tiến hành giảm giá. Riêng trạm thu phí trên Quốc lộ 19 (tại huyện Tây Sơn, Bình Định) thì địa phương đang trình danh sách các vùng lân cận, các đối tượng trong diện giảm giá để trình Tổng cục Đường bộ xem xét giảm giá”.

“Theo quy định, khoảng cách giữa các trạm thu phí là 70km. Trường hợp khoảng cách giữa các trạm thu phí không đủ 70km thì trước khi xây trạm phải được Bộ GTVT thống nhất ý kiến của UBND tỉnh và Bộ Tài chính quy định”, ông Hoàng lý giải thêm.

Một vấn đề mà các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm là thời gian gần đây, việc thi công Quốc lộ 19 mới đã gây ảnh hưởng đến việc thoát lũ, ảnh hưởng lớn đến đất sản xuất của bà con nông dân xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước).

Trả lời các đại biểu, Giám đốc Sở GTVT Bình Định cho biết: “Quốc lộ 19 mới (đoạn nối QL1A với cảng Quy Nhơn) là một dự án trọng điểm được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh hết sức quan tâm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tiến độ triển thực hiện dự án chậm so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chính là do khó khăn về nguồn vốn. Việc thi công chậm cũng là vận đề, do vậy về mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lũ lụt gây khó khăn cho người dân. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh cũng liên tục kiến nghị các đoàn công tác trung ương quan tâm hỗ trợ cho địa phương để tiếp tục triển khai dự án này”.

Trương Định