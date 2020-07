Quyết liệt xử lý các vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng

Quảng cáo





Tại Hội nghị, ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong thời gian tới cần chủ động nắm tình hình, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, biển đảo, an ninh tôn giáo, hoạt động của các thế lực thù địch; phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng thời chủ động, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc về tham nhũng kinh tế như chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là “không để chùng xuống”; nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Văn Kiên