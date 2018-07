Ra mắt 'Gạc Ma - Vòng tròn bất tử': Tri ân những người Anh hùng

"Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” là cuốn sách đặc biệt do nhà sách First News thực hiện từ năm 2014 khi dàn khoan HD- 981 của Trung Quốc kéo vào vùng biển VN. Với mục đích kể lại câu chuyện bi tráng có thật về 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì biển đảo Tổ quốc do quân đội Trung Quốc xả súng giết hại dã man và chiếm đóng trái phép đảo Gạc Ma vào ngày 14/3/1988 trên bãi đá san hô Gạc Ma (Johnson Cliffs) thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thiếu tướng Lê Mã Lương (Anh Hùng lực lượng vũ trang Nhân dân- Nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân đội)- Chủ biên cuốn “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” cho biết: Để đảm bảo tính trung thực với những sự thật đã diễn ra, những người thực hiện phải trực tiếp gặp các nhân chứng. “Tất cả chi tiết và hình ảnh trong sách đều có trích nguồn, những bài viết trong cuốn sách đều được tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau để tìm hiểu về tính xác thực của từng chi tiết.

Ngoài ra trong phần phụ lục còn có những bài phân tích Luật Biển quốc tế và chiến lược quân sự của những nhà học giả, khoa học nước ngoài, cùng những tấm ảnh chụp đảo Gạc Ma năm 2014 được Trung Quốc bồi đắp, xây dựng đường băng, căn cứ quân sự chụp từ vệ tinh của Kyodo (Nhật Bản) và Philippines. Các thông tin, hình ảnh này đã được công bố trên các tờ báo uy tín của họ. Chính vì thế Gạc ma- Vòng tròn bất tử là một cuốn tư liệu có giá trị”- Thiếu tướng Lê Mã Lương cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Văn Phước - Giám đốc Nhà sách First News song hành với cuốn sách còn là bức tranh cùng tên “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” của họa sỹ Bùi Lệ Trang. Họa sỹ vẽ bức tranh này dựa theo lời kể của những nhân chứng ngày 14/3/1988 lịch sử, khi các chiến sỹ Hải quân Việt Nam đứng vòng tròn, kết thành lá chắn sống bảo vệ đảo.

Hình ảnh một chiến sỹ ngực đẫm máu hiên ngang cầm lá cờ Tổ quốc cùng bao chiến sỹ vây quanh tạo thành một vòng tròn trước họng súng kẻ thù để giữ đảo đã trở thành hình ảnh bất tử. Ngay sau khi hoàn thành, bức tranh đã được đấu giá đạt 1,28 tỷ và toàn bộ số tiền đấu giá đã được BTC trao tặng cho gia đình các liệt sỹ đã hy sinh trong trận chiến giữ đảo Gạc Ma. Ngoài ra phiên bản tranh cát “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” được đấu giá tại Hàn Quốc đạt trên 350 triệu đồng.

Họa sỹ Bùi Lệ Trang khẳng định, giá trị bức tranh không nằm ở tài năng của người vẽ mà ở sự lan truyền giá trị của huyền thoại đã trở thành bất tử - Huyền thoại về tinh thần yêu nước và giữ nước của người Việt ngàn đời nay.

Theo ông Nguyễn Văn Phước, đằng sau 4 năm chờ đợi để xuất bản của “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” là hàng trăm câu chuyện dài đầy xúc động và cả nước mắt của những người thực hiện, chỉ riêng bản thảo chỉnh sửa đã cao hơn 3 mét. Và để có được giấy phép, những người quản lý đã phải thành lập Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước để xem xét nội dung cuốn sách. Điều đó cho thấy giá trị của cuốn sách có ý nghĩa như thế nào với mọi người.

“Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” chính thức ra mắt bạn đọc ngày 2/7 giá bìa 198.800 đồng con số trùng với kỷ niệm năm 1988 là năm xảy ra trận cưỡng chiếm Gạc Ma tại các nhà sách trong toàn quốc. Mỗi cuốn sách được bán ra, Ban chủ biên dành 14.388 đồng (trùng với con số ngày 14/3/1988 là ngày xảy ra cuộc chiến) để trao tặng cho quỹ Gia đình liệt sỹ và Cựu binh Gạc Ma.

