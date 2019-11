Ra mắt ứng dụng tìm xe khách đường dài trong 30 giây

Đồng thời, Công ty Vận tải hành khách Hà Sơn Hải Vân cũng chính thức đưa App đặt xe Hải Vân ứng dụng nền tảng công nghệ hiện đại này phục vụ hành khách đặt xe đường dài trên tuyến Hà Nội - Lào Cai – Sapa.

Với việc ra mắt nền tảng công nghệ vận tải và đưa App đặt xe Hải Vân hiện đại vào sử dụng, Công ty Vận tải hành khách Hà Sơn Hải Vân là doanh nghiệp vận tải hành khách đường dài đầu tiên của Việt Nam ứng dụng thành công Công nghệ 4.0 vào lĩnh vực vận tải hành khách nhằm bảo đảm duy trì và quản lý, kiểm soát tốt nhất các tiêu chí của vận tải, đó là: An toàn nhất, thuận tiện nhất, phục vụ tốt nhất và công khai minh bạch nhất.

Theo ông Trịnh Thắng, Tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách Hà Sơn Hải Vân, nền tảng công nghệ Hải Vân rất hiện đại với nhiều tiện ích nổi bật mang tính đột phá về Con người, công nghệ, an toàn, dịch vụ vận tải hành khách tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm quản lý 4.0 đối với từng phương tiện chở khách, tài xế và toàn bộ doanh nghiệp vận tải với hệ thống thiết bị hiện đại, như: Hệ thống camera theo dõi; Thiết bị đo nồng độ cồn; Thiết bị chống buồn ngủ; Hệ thống cảnh báo va chạm; Hệ thống theo dõi tốc độ; Hệ thống giải trí… trên phương tiện được thiết kế nội thất riêng, đẳng cấp, tạo sự thư giãn, thoải mái nhất cho hành khách trên suốt hành trình.



Sử dụng App đặt xe Hải Vân, hành khách đi xe của Hà Sơn Hải Vân trên tuyến Hà Nội - Lào Cai – Sapa nói riêng và hành khách đi xe của Công ty Liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân trên toàn quốc chỉ cần 30 giây để tìm và đặt vé phù hợp. App đặt xe sẽ mang đến cho hành khách những trải nghiệm mua vé thuận tiện thông qua việc tự lựa chọn lộ trình, loại xe, chỗ ngồi, mức giá phù hợp.

Ngoài ra, việc hiển thị rõ ràng minh bạch các thông tin như tài xế, theo dõi vị trí di chuyển của xe, thời gian xe đón... giúp khách hàng hoàn toàn an tâm. Đặc biệt, hành khách có thể tích điểm sau mỗi chuyến đi để nhận những ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ chính sách khách hàng thân thiết, đổi điểm lấy vé hoặc những phần quà giá trị.