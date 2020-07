Ra nhà thuốc khó mua khẩu trang y tế, facebook bán tràn lan

TPHCM lại đắt hàng khẩu trang: Nhiều người mua gửi về quê

Tại TPHCM, một số người tranh thủ gom mua khẩu trang để gửi về cho người thân ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi khi các nơi này có người dương tính với COVID-19, nghi nguồn lây từ cộng đồng.

Ghi nhận tại nhiều nhà thuốc, siêu thị trên địa bàn thành phố, khẩu trang lại bắt đầu khan hàng do khách hàng mua để gửi người thân ở những địa phương có người dương tính với COVID-19, nghi nguồn lây từ cộng đồng.

Tại nhà thuốc Thiên Phước trên đường Võ Thành Trang (Q.Tân Bình, TPHCM) cho biết, từ chiều ngày 24/7 đến nay, nhiều khách đến hỏi mua khẩu trang với số lượng lớn, có người mua cả thùng (50 hộp/thùng). “Trong vòng 3 ngày, chúng tôi đã bán được 4-5 thùng khẩu trang. Đa số khách mua cho biết gửi về cho người thân ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi vì nơi đây có người mắc COVID-19 từ nguồn lây cộng đồng. Bên cạnh khách mua sỉ còn có nhiều người đến mua lẻ 1-2 hộp vì sợ khẩu trang lên giá 250.000 đồng/hộp như trước đó. Tuy nhiên không có tình trạng chen chúc, chờ đợi xếp hàng mua khẩu trang” – nhân viên bán hàng cho biết.

Dãy nhà thuốc trên đường Hai Bà Trưng (Q.1), Thành Thái (Q.10)… đa số các tiệm đều cho biết không còn khẩu trang y tế do 2 ngày nay, nhiều người tìm đến mua dẫn đến hết hàng. Nhà thuốc Phano trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.Tân Bình, TPHCM) – thuộc một trong những hệ thống nhà thuốc lớn, khi chúng tôi hỏi mua khẩu trang thì nhân viên cho biết chỉ còn một hộp duy nhất, giá 120.000 đồng/hộp. Theo nhân viên này, khi có thông tin Đà Nẵng xuất hiện người nhiễm COVID-19 không phải từ nước ngoài về, nhiều người dân tại TPHCM đã tìm mua khẩu trang dự trữ.

Riêng về giá khẩu trang, các chủ cửa hàng thuốc thừa nhận hiện có tăng giá hơn so với trước dịch vì phải nhập một số nguyên liệu từ nước ngoài về nên chi phí có tăng. Cụ thể, nhà thuốc Phano báo giá khẩu trang Medi Pro than hoạt tính 4 lớp, lúc trước dịch có giá 90.000 đồng/hộp 50 chiếc nhưng nay có giá nhích lên 120.000 đồng/hộp. Còn tại nhà thuốc Thiên Phước, giá khẩu trang 4 lớp Fresh Air trước kia có giá 45.000 đồng/hộp thì nay cũng nhảy lên gần gấp đôi. Các nhà thuốc cho rằng, đây là mức giá được bán trong suốt mua dịch chứ không phải khi Đà Nẵng có người nhiễm bệnh từ cộng đồng thì tiệm thuốc mới tăng giá khẩu trang.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng cho hay, mấy ngày gần đây, khẩu trang nhảy giá như… chứng khoán. Chị Thu Thủy (25 tuổi, nhân viên văn phòng Q.3, TPHCM) kể, cách đây 3 hôm, chị mua 3 hộp khẩu trang tại một tiệm thuốc ở Q.3 (TPHCM) gửi cho cha mẹ ở Đà Nẵng thì giá chỉ 80.000 đồng/hộp; sáng nay chị đến nơi cũ, mua thêm khẩu trang thì giá đã ngót nghét gấp đôi, số lượng cũng rất hạn chế. Trong khi đó, tại những siêu thị lớn như Big C, Aeon, Co.op Mart… các loại khẩu trang vải, khẩu trang vải kháng khuẩn còn rất nhiều và cũng được nhiều người tìm mua. Đang lựa chọn khẩu trang vải để gửi về quê, ông Thi (ngụ Q.6, TP.HCM) chia sẻ: “Không nhất thiết phải mua khẩu trang y tế, khẩu trang vải hoạt tính bây giờ cũng được sản xuất có tính kháng khuẩn, chống thấm nước nên cũng có thể phòng COVID-19, giá cả lại rất phải chăng”.

Ông Phạm Xuân Hồng – Chủ tịch Hiệp hội dệt may thêu đan TPHCM cho biết, tình hình nhập nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp đã ổn định, không thấy doanh nghiệp nào than phiền thiếu nguyên liệu. Tuy nhiên, do dịch bệnh trên thế giới đang phức tạp, giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh trên toàn thế giới nên doanh nghiệp sản xuất khẩu trang buộc phải tăng giá bán ra. Dù vậy không ít doanh nghiệp cam kết không tăng quá 50.000 đồng/hộp 50 chiếc. Nếu giá ngoài thị trường có tăng có thể là do nhà phân phối hoặc các nhà thuốc.