Ra văn bản 'cấm' khách sạn đón khách, phải sửa gấp

Quảng cáo

Mới đây, Sở VH-TT&DL Đắk Lắk đã ra công văn số 750 điều chỉnh, sửa đổi nội dung tại công văn số 740 (ra ngày 1/4/2020).

Văn bản sửa sai điều chỉnh lại một số điểm, trong đó, các đơn vị lưu trú trên địa bàn tỉnh được tiếp đón khách đến lưu trú tại đơn vị nhưng đơn vị phải đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch COVID -19 theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng y tế, công an, và chính quyền địa phương trong việc khai báo y tế, lịch trình của khách lưu trú tại đơn vị để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ nhân viên, khách lưu trú và cộng đồng.

Đối với đơn vị kinh doanh lưu trú có dịch vụ nhà hàng an uống phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch (nhân viên phải đeo khẩu trang, tiến hành đo nhiệt độ,bố trí khu vực rửa tay diệt khuẩn đối với nhân viên phục vụ và khách hàng, sắp xếp khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người…). Trường hợp các đơn vị không đủ các điều kiện về công tác phòng chống dịch đề nghị tam ngưng hoạt động cho đến hết ngày 15/4.

Văn bản chỉnh sửa nội dung của Sở VH - TT &DL

Nhà nghỉ vắng khách mùa dịch

Tương tự, Sở Văn hóa TT&DL Lâm Đồng khi được Tiền Phong phản ánh cũng đã ngay lập tức sửa sai.

Sở dĩ có việc "cấm" thay vì "quản" là do một số địa phương cứng nhắc, chưa tính tới việc những cá nhân, tổ chức vận chuyển hàng hóa thiết yếu hoặc có công việc quan trọng liên quan vấn đề phòng chống dịch cần chỗ ở.

Việc cấm này cũng đã được Bộ trưởng- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định với Tiền Phong: "Các văn bản trên đã hiểu một cách cứng nhắc chỉ đạo của Thủ tướng. Theo đó, khách sạn vẫn có thể cho khách lưu trú, tuy nhiên phải khử trùng tiêu độc, tạo khoảng cách đảm bảo tốt cách ly cho họ, không cho quá 2 người 1 phòng... Trong lúc này, các địa phương cần nghiêm ngặt, nhưng nếu đóng cửa tất cả thì không đúng; phải tạo điều kiện cho người dân. Không nên kỳ thị chuyện này. Chủ khách sạn chỗ lưu trú phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Phải đủ điều kiện phòng chống dịch mới được lưu trú".

Trước đó, một số địa phương lo ngại dịch bệnh đã đổ đất, dùng bê tông... rào đường để "ngăn sông, cấm chợ".

Nguyễn Thảo