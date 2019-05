Sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chỉ bị phạt 200 nghìn khiến dư luận bức xúc

Sáng 20/5, trình bày trước Quốc hội về tổng hợp kiến nghị cử tri, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, lực lượng công an đã đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.



Tuy nhiên, cử tri, nhân dân lo ngại về tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm, manh động; số vụ bạo lực gia tăng; liên tiếp xảy ra các vụ án giết nhiều người, các vụ xâm hại tình dục, dâm ô với trẻ em; nhiều vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy với quy mô, số lượng rất lớn; quản lý đối tượng nghiện ma túy chưa chặt chẽ; hoạt động “tín dụng đen”, đánh bạc qua mạng ngày càng tinh vi.

Theo ông Mẫn, cử tri đề nghị Bộ công an, các ngành chức năng, địa phương có các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh, trấn áp tội phạm. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng và ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện các luật, pháp lệnh mới có hiệu lực thi hành; các cơ quan tư pháp có văn bản hướng dẫn và thống nhất áp dụng pháp luật về một số hành vi, tội phạm liên quan đến ma túy, dâm ô với trẻ em, vi phạm trật tự an toàn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về sử dụng mạng xã hội để xử lý kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trình bày báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội cho biết, cử tri các tỉnh Tây Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng,... cho rằng, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình cần sớm được rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung; chẳng hạn bổ sung hành vi “cố ý tố cáo sai sự thật”; hành vi quấy rối tình dục đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

“Đồng thời, sửa đổi các mức xử phạt trong các nghị định cần nghiêm khắc hơn, đảm bảo tính răn đe, xử lý mạnh và nghiêm minh, tránh để tình trạng như vừa qua với hành vi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy tại một chung cư ở Hà Nội, nhưng mức xử phạt hành chính đối với người vi phạm chỉ có 200.0000 đồng (theo điểm a khoản 1 Điều 5 của Nghị định 167 ), khiến dư luận bức xúc do mức xử phạt chưa tương xứng với hành vi vi phạm và tác động xấu mà nó gây ra về dư luận xã hội, mức phạt còn quá nhẹ, nên không đủ sức răn đe”, bà Hải nói.

Cũng theo bà Hải, cử tri Bến Tre, An Giang,… cho rằng mức xử phạt hành chính trong nhiều trường hợp còn nêu rất chung chung, chưa phân biệt rõ giữa mức độ vi phạm với mức xử phạt tương ứng ; đồng thời mức xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm trong một số lĩnh vực khác nhau (được quy định trong nhiều văn bản về xử phạt vi phạm hành chính) còn có sự chênh lệch, thiếu công bằng, không phù hợp với thực tế (quá nặng, hoặc quá nhẹ) nên chưa được người dân đồng tình ủng hộ (chẳng hạn khi so sánh mức xử phạt giữa hành vi sàm sỡ trong tháng máy là 200.000 đồng và mức phạt đối với hành vi đổi 100 USD tại cửa hàng vàng (nơi không được phép thu đổi ngoại tệ) của một công dân ở Cần Thơ là 90.000.000 đồng.

Trường Phong