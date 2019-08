Sẵn sàng ứng phó cơn bão số 3

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cơn bão số 3 có tên quốc tế là Wipha dự báo đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Nam Định. Do ảnh hưởng của bão nên từ chiều tối và đêm 1-8 đến ngày 4-8, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.