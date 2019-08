Sập giàn giáo ở Hải Phòng 8 người thương vong

Quảng cáo

Sáng 9/8, ông Lê Văn Cường - Phó Chủ tịch huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương vừa xảy ra một vụ sập giàn giáo cây xăng đang thi công khiến nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo tìm hiểu của PV, vào chiều tối cùng ngày, khi công nhân đang đổ bê tông công trình xây dựng tại Công ty Minh Tân trên địa bàn xã Bắc Sơn (An Dương, Hải Phòng) thì bất ngờ bị sập giàn giáo.

Vụ việc khiến nhiều người bị thương, trong đó các cơ quan chức năng xác định ít nhất 7 người đã nhập viện Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cấp cứu và 1 người bị vùi lấp trong đống đổ nát được xác định đã tử vong.

7 nạn nhân được cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, danh tính nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp gồm: Đoàn Văn Dũng (47 tuổi, xã Hồng Phong, An Dương), Lê Quốc Hưng (48 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Văn Tiến (48 tuổi, quê Hải Dương) bị đa chấn thương cột sống; bệnh nhân Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, xã Bắc Sơn, An Dương), Nguyễn Thị Xuyến (55 tuổi, huyện Kim Thành, Hải Dương) bị đa chấn thương. Riêng bệnh nhân Đoàn Thị Huyền (53 tuổi, trú tại Hải Phòng) và Nguyễn Văn Diệt (57 tuổi, trú tại Hải Dương) bị chấn thương ngực.

Nạn nhân tử vong là ông Vũ Anh Thêm, ngụ ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng tìm thấy trong đống đổ nát vào đêm qua.

Hoàng Dương - Phương Linh