Sáp nhập các quận, phường ở TPHCM: Lo đời sống người dân bị xáo trộn

4 phường tại Quận 2 thuộc diện phải tổ chức sáp nhập là phường Bình Khánh, phường Bình An, phường Thủ Thiêm và phường An Khánh. Theo chủ tịch UBND quận này, hiện nơi đây đang xây dựng đề án, sau đó lấy ý kiến cử tri để tiến hành sát nhập phường An Khánh với phường Thủ Thiêm và sáp nhập phường Bình Khánh với phường Bình An.