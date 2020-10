Sạt lở đất nghiêm trọng chia cắt Quốc lộ 49, tuyến Huế đi A Lưới

Quảng cáo

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa bắc của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với trường gió Đông, nên tại TT-Huế suốt từ ngày 7 đến sáng 8/10 đã có mưa to trên diện rộng, có nơi rất mưa to. Có những khu vực như ở Bạch Mã, lượng mưa lên tới hơn 338mm. Vùng ven biển TT-Huế có gió mạnh, triều cường gây khó khăn cho thoát lũ.

Do thời tiết diễn biễn phức tạp, tại vùng biển TT-Huế đã xảy ra vụ chìm tàu chở hơn 4.500 tấn klinker và 11 thuyền viên. Đến sáng 8/10, tất cả thuyền viên vụ chìm tàu đã được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Còn ở huyện miền núi A Lưới, nạn sạt lở đất xảy ra hết sức nghiêm trọng. Đặc biệt là trên tuyến Quốc lộ 49, Huế đi A Lưới.

Bùn đất vùi lấp kín Quốc lộ 49, tuyến Huế - A Lưới

Thông tin từ lực lượng chức năng, vào khoảng 3h rạng sáng nay, đoạn Quốc lộ 49 qua địa bàn xã Phú Vinh (huyện A Lưới) thuộc Km 76+310 xảy ra sạt lở nghiêm trọng, với khối lượng đất đá bồi lấp, đổ tràn ra mặt đường khoảng 2.000m3. Vị trí sạt lở lớn này đã gây chia cắt giao thông giữa Huế đi lên huyện miền núi A Lưới và ngược lại.

Từ sáng sớm nay, cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn trên tuyến Quốc lộ 49 này. Đặc biệt, lực lượng thanh tra giao thông chốt chặn ở hai đầu điểm sạt lở để ngăn chặn người dân tự ý qua lại, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Thông tin từ Chi cục Quản lý Đường bộ II.6 (TT-Huế), trong sáng nay, lực lượng và phương tiện ứng cứu đã được điều động lên A Lưới để xử lý điểm sạt lở này. Dự kiến, đầu giờ chiều nay, điểm sạt lở gây chia cắt trên Quốc lộ 49 qua huyện miền núi A Lưới sẽ được xử lý xong, để thông xe trở lại.

Ngọc Văn