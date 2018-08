Sạt lở đất nghiêm trọng ở Nghệ An: Dân tố do thủy điện xả lũ

Liên quan đến việc sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, (Nghệ An), khiến hàng chục hộ dân sống trong nguy hiểm thường trực, chính quyền cho rằng, nguyên nhân sạt lở, một phần là do nhà máy thủy điện xả lũ, còn nhà máy thủy điện yêu cầu lập đoàn kiểm tra.

Ngày 2/8, ông Lương Trung Thay - Phó Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu cho biết: “Khi chưa có thủy điện Châu Thắng, sạt lở rất ít, từ khi có thủy điện thì sạt lở nhiều hơn. Đề nghị các cấp các ngành nhanh chóng vào cuộc để đánh giá nguyên nhân sạt lở này là do đâu?



Đồng quan điểm với ông Thay, một số hộ dân địa phương cho rằng, nguyên nhân chính gây sạt lở là do từ khi vận hành nhà máy thủy điện Châu Thắng vào tháng 5/2017. Đợt xả lũ gần đây nhất là từ ngày 19/7 với 1.100m3/s.

Bà Nguyễn Thị Lục cho biết: “Chúng tôi ở đây hàng chục năm dù có bị lụt cũng rút rất nhanh và không xảy ra sạt lở. Mỗi lần thủy điện xả lũ là gây ra sạt lở. Tình trạng này đã kéo dài nhiều tháng nay”.



“Đa phần các hộ dân ở đây định cư đã hơn 40 năm. Từ khi nhà máy thủy điện Châu Thắng đi vào hoạt động, mỗi lần xả lũ là tuyến dọc sông Hiếu bị sạt lở. Tính mạng và tài sản của người dân bị uy hiếp, có thể trôi xuống sông bất cứ lúc nào”, ông Trần Huy Lạc, Trưởng bản Minh Tiến cho biết thêm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hồ Ngọc Thiết - Giám đốc thủy điện Châu Thắng thì thông tin: “Chưa thể kết luận sạt lở là do thủy điện Châu Thắng xả lũ. Cần thành lập một đoàn các nhà khoa học để kiểm tra và giám định. Nếu có kết luận sạt lở là do thủy điện xả lũ, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Trước khi có kết luận, chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho gia đình bà Nguyễn Thị Lục 100 triệu đồng do bị thiệt hại nặng.

