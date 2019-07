Sạt lở trên quốc lộ 80 'nuốt chửng' 2 căn nhà lúc rạng sáng

Quảng cáo

Căn nhà cặp sông Cái Sắn bị sạt lở vào rạng sáng nay.

Theo ông Nguyễn Quý Ninh – Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng có chiều dài hơn 40m, ăn sâu vào bờ, ảnh hưởng đến 5 căn nhà, trong đó có 2 căn bị sạt hoàn toàn, 2 căn sạt một nửa và 1 căn đang có dấu hiệu răn nứt.

Chiều dài đoạn sạt lở dài hơn 40m.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các căn nhà nằm trong khu vực sạt lở có bờ kè không đảm bảo. Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã huy động các lực lượng hỗ trợ trục vớt tài sản và di dời người dân đến nơi an toàn. Gia cố nhanh các trụ điện cao thế bị hư hỏng do sạt lở. Đồng thời kiến nghị hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ bị sạt lở” – Ông Ninh thông tin.

Ngôi nhà kiên cố hàng trăm triệu đồng, tan hoang chỉ trong một đêm.

Hiện tại, các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đã được di dời đến ở tạm tại nhà người thân. Về phía địa phương đã có báo cáo, kiến nghị với Cục quản lí đường bộ khảo sát để có hướng xử lí đoạn bờ kè để đảm bảo an toàn quốc lộ 80 và kiến nghị Cục quản lí đường sông khảo sát kiểm tra vật cản trên lưu vực sông ngay vị trí sạt để có hướng hỗ trợ.

Kim Hà