Sau đua F1, Hà Nội sẽ có trường đua ngựa 500 triệu USD

Đường đua Công thức 1 đi qua hàng loạt con phố Hà Nội như Ngô Quyền, Tràng Thi, Trần Nhật Duật… và hàng loạt địa danh nổi tiếng như Hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn, khách sạn Metropole sẽ thu hút được đông đảo người hâm mộ, vô cùng kịch tích nhưng không được lựa chọn vì lý do khó khăn trong đảm bảo an ninh, an toàn.