Sau nắng nóng, miền Bắc đón đợt mưa diện rộng

Đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ phổ biến khoảng 35-37 độC; ở Trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, với hoạt động của hội tụ gió trên cao, từ ngày 22/6, Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, các tỉnh vùng núi và trung du có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 23-25/6, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt mưa rào và dông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh (thường tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong cơn dông khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Phạm Anh