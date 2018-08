Sau sáp nhập, công an Đà Nẵng có 8 phó giám đốc

TPO - Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định của Bộ Công an về việc sát nhập Cảnh sát PCCC về Công an thành phố với vai trò là một phòng nghiệp vụ.