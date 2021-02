Sau tiếng nổ lớn, hai tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trong đêm

Quảng cáo

Vào khoảng 1 giờ ngày 20/2, một số hộ dân có nhà gần khu vực các tàu cá đang neo đậu nghe nhiều tiếng nổ lớn nên chạy ra xem thì phát hiện ngọn lửa bốc lên từ tàu cá mang số hiệu KG-92314 của ông Đặng Ngọc Mến (ngụ phường Pháo Đài) và tàu cá KG-91178 của ông Hoàng Văn Cửu (ngụ phương Đông Hồ, TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) làm chủ, đang đậu cạnh nhau.

Lúc này, người dân liền tri hô và gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ Công an TP. Hà Tiên nhanh chóng có mặt cùng với lực lượng Công an phường và hàng chục người dân dập lửa. Tuy nhiên do cả 2 tàu cá cùng bốc cháy nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy tàu.Ảnh: NDCC.

Lực lượng chữa cháy đã cắt dây neo, đồng thời kêu gọi các chủ tàu bên cạnh đang có mặt di chuyển phương tiện ra ra khỏi vị trí cháy để tránh cháy lan. Đến gần 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Cả 2 tàu cá bị thiệt hại gần như hoàn toàn. Rất may thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên 2 tàu không có ngư dân ở lại nên đã không có thiệt hại về người.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ Công an TP Hà Tiên, do các tàu cá này đang neo đậu cùng nhiều tàu khác, trong đó có tàu đã nạp đầy nhiên liệu để chuẩn bị ra khơi đánh bắt, vì vậy lực lượng chữa cháy đã khẩn trương cắt dây neo và di chuyển các tàu này ra khu vực trống để tránh cháy lan sang các tàu khác.

Hiện mức độ thiệt hại và nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nhật Huy