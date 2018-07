Sẽ công khai tài sản Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng Lê Văn Tam

Chiều ngày 24/7, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa IX vừa diễn ra. Tại đây, nhiều cử tri đã tiếp tục đặt câu hỏi liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).

Cử tri Nguyễn Hùng (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) đặt vấn đề, về thông tin ông Phan Văn Anh Vũ mang quân hàm thượng tá công an. Cho rằng Vũ “nhôm” chưa qua bất cứ trường lớp và ngành công an đào tạo nào, nên ông Hùng đề nghị làm rõ việc này. “Ai là người ký quyết định phong hàm thượng tá cho ông Vũ 'nhôm'. Lãnh đạo công an có biết không và ai là người chịu trách nhiệm vấn đề này?”, ông Hùng đặt câu hỏi.

Cử tri Thanh Khê đặt câu hỏi đối với lãnh đạo thành phố.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành Đà Nẵng cho biết, hiện Vũ “nhôm” đã bị khởi tố với 3 tội danh, gồm: cố ý làm lộ bí mật nhà nước; trốn thuế'; lợi dụng chức vụ quyền hạn.

“Ở đây ám chỉ là lợi dụng chức vụ thượng tá, nghề công an mà đi mua bán rất nhiều đất đai, trực lợi cho bản thân mình. Câu chuyện đại loại như thế”, ông Thơ chia sẻ.

Ông Thơ cũng cho hay, vụ làm lộ bí mật sẽ xử vào ngày 30 và 31/7 tới đây nhưng kết quả sẽ công khai. Xử kín vì liên quan đến bí mật nhà nước. Còn tội trốn thuế và lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến một số cán bộ, công chức, viên chức và lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng cho biết, còn có TP HCM và một số nơi khác liên quan đến vụ án. Do đó, vụ án không thể làm nhanh được.

“Qua điều tra mọi việc sẽ rõ. Mang quân hàm thượng tá, bằng cách nào Vũ 'nhôm' có? Vũ 'nhôm' có bằng đại học hay không? Ai đưa lên, giao nhiệm vụ như thế nào? Đó là việc của cơ quan điều tra. Và khi công khai kết quả thì bà con sẽ nắm được việc này”, ông Thơ nói.

Cử tri Nguyễn Thanh Hiền (Hòa Khê), nêu thắc mắc, tại sao Ban Thường vụ Thành ủy bị kỷ luật cảnh cáo nhưng “vẫn ngồi đó và lên chức nhưng không nghỉ ông nào”. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định: trong công cuộc chống tiêu cực, chống lợi ích nhóm, chống một số xu hướng không đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền thành phố có nhiều người trung kiên, trung thực, dũng cảm…

“Trong công cuộc đấu tranh, không thỏa hiệp với Vũ 'nhôm' là cả một câu chuyện rất lớn, rất nhiều đồng chí dũng cảm, giữ vững lập trường, kiên quyết không thỏa hiệp”, ông Thơ cho biết, đồng thời cho hay, rất nhiều cán bộ trong Ban chấp hành, Thường vụ, UBND thành phố giữ vững sự kiên định và làm rất tốt.

“Vũ ‘nhôm’ tiếp tục muốn lấy đất, lấy nhà nhưng không được. Đó là nguyên nhân sinh chuyện đủ thứ. Trong tập thể có những đồng chí tốt, họ phải được đánh giá công bằng”, Chủ tịch Đà Nẵng tiết lộ.

Về tài sản Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng Lê Văn Tam, ông Huỳnh Đức Thơ cho biết: sau khi có thông tin trên mạng và báo chí đăng tải, Ban Thường vụ Thành ủy với trách nhiệm quản lý cán bộ đã giao UB Kiểm tra Thành ủy làm rõ. Sẽ có kết luận trong thời gian sắp tới, thông tin này cũng sẽ công khai cho người dân được biết.

Nguyễn Thành