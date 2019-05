Sẽ xử lý nghiêm cán bộ công an liên quan đến gian lận điểm thi

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 4/5, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết: Thời gian vừa qua, Bộ Công an cũng như công an các địa phương đã khởi tố 3 vụ án liên quan đến gian lận thi cử ở 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, cũng đã khởi tố 16 bị can.

Theo ông Nam, đến nay đã xác định được 222 học sinh được nâng điểm. Bộ Công an đã chuyển kết quả này đến Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ này đang phối hợp với các trường đại học cũng như các địa phương xử lý, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy định của giáo dục trong thi cử.

“Chúng tôi cũng đang tiếp tục điều tra những vi phạm của các cá nhân khác nếu có theo đúng quy định pháp luật. Nếu có kết quả chúng tôi sẽ thông báo cho nhà báo cũng như dư luận”, ông Nam khẳng định.

Ông Nam cũng cho biết hướng xử lý trong trường hợp có những cán bộ ngành công an liên quan đến vụ việc kể trên: "Quan điểm của Bộ Công an là bất cứ cán bộ công an nào có sai phạm về mặt pháp luật, cũng như là sai phạm kỷ luật của ngành, nếu phát hiện đủ chứng cứ sẽ xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, cũng như là quy định của ngành”.

Luân Dũng - Văn Kiên