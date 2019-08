Sợ đòi nợ thuê biến tướng, TP HCM muốn cấm kinh doanh

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh An Giang cũng kiến nghị đưa loại hình dịch vụ đòi nợ thuê vào danh mục cấm kinh doanh.

Theo Văn phòng Chính phủ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Hiện nay, Nghị định 104/2007/NĐ-CP về dịch vụ này đang được Bộ Tài chính chủ trì sửa đổi, bổ sung. Do vậy, đề nghị cử tri An Giang kiến nghị trực tiếp với Bộ Tài chính về những điều kiện đối với ngành nghề này, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.