Sở Thông tin lên tiếng vụ Facebooker đăng ảnh cổng chào cùng quần lót

Chiều 28/12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ gửi công văn đến các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố về việc định hướng thông tin liên quan đến đường đèn nghệ thuật Cần Thơ năm 2018 vì có thông tin trên mạng xã hội đăng thông tin liên quan đến quần lót phụ nữ gây phản cảm.

Theo Sở TT&TT thành phố Cần Thơ, trước đó, trên trang mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên Chương May Mắn có đăng thông tin về cổng đường đèn nghệ thuật tại tuyến đường Hòa Bình và đường 30 tháng 4.

Nhận thấy thông tin đăng trên tài khoản này đã dùng hình ảnh so sánh gây phản cảm đến chủ trương, ý nghĩa của công trình đường đèn nghệ thuật của TP Cần Thơ, Thanh tra Sở TT&TT đã phát hành giấy mời chủ tài khoản trên đến để nắm rõ sự việc.

Trước đó, ngày 15/11/2017 Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm ký văn bản số 4444 thống nhất với Phương án thiết kế đường đèn nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh – Mừng xuân Mậu Tuất 2018” theo đề xuất của Giám đốc Sở VH&TTDL thành phố Cần Thơ với chủ đề “Bừng sáng Tây Đô”, thời gian hoạt động từ 22/12/2017 đến 30/6/2018 tại đường Hòa Bình đến một phần đường 30/4, dài 950m.

Ngày 23/12, tài khoản Facebook có tên “Chương May Mắn” đăng dòng trạng thái: “Ai đi Cần Thơ, đến chỗ này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của iem để mua sim cho may mắn đoá nghe hôn.?!!! P/s: ngay ngả 3 Quang Trung với 30/4 nhóe.!”

Kèm theo dòng trạng thái này là hình ảnh cổng đường đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất 2018 của TP.Cần Thơ tại ngã ba đường 30 Tháng 4 - Quang Trung (Q.Ninh Kiều), bên dưới là hình ảnh chiếc quần lót phụ nữ.

Sau đó, Thanh tra Sở TT&TT Cần Thơ đã gửi giấy mời ông Chung Hoàng Chương (ngụ đường 30/4, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), chủ tài khoản Facebook “Chương May Mắn” đến làm việc vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay (28/12). Giấy mời do Chánh thanh tra Sở TT&TT Nguyễn Việt Thanh ký ngày 25/12/2017 ghi: “Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) thành phố Cần Thơ mời ông Chung Hoàng Chương đến làm việc, liên quan đến việc đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội Facebook (tài khoản có tên Chương May Mắn) về cổng đường đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất 2018 của thành phố Cần Thơ, đoạn đường Hòa Bình và đường 30/4”.

Trả lời Tiền Phong qua điện thoại, ông Chung Hoàng Chương cho biết, sẽ không đến làm việc theo giấy mời. “Tôi nghĩ nếu đi thì tôi sẽ mời một người thứ ba đi cùng để chứng kiến và buổi làm việc phải công khai, nhưng những gì đã nói tôi đã nói hết trên Facebook rồi nên tốt nhất là không đi…”, ông Chương cho biết.

Ông Chương cũng cho rằng, khi đăng hình ảnh không có ý ví von, hay so sánh gì mà chỉ nhằm mục đích giải trí và quảng cáo cho cửa hàng (bán sim điện thoại) của mình. “Tôi thấy đường đèn cũng đẹp và chỉ đăng cho vui thôi, không ngờ lại như vậy, có thể với mình thì không có gì nhưng với cơ quan nhà nước thì nó hơi nhạy cảm” – ông Chương nói thêm.

Hòa Bình - Cảnh Kỳ