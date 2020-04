Sở Y tế Thái Nguyên: 'Không mua máy mới, chỉ cái tiến máy cũ để xét nghiệm SARS-CoV-2'

Quảng cáo

Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết đơn vị này chưa đầu tư mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2 mà sử dụng máy xét nghiệm HIV, viêm gan B nâng cấp lên để làm xét nghiệm.

“CDC Thái Nguyên có máy đếm virus làm theo phương pháp PCR, nếu dùng hóa chất của SARS-CoV-2 thì xét nghiệm được. Hiện nay, CDC Thái Nguyên cũng chưa làm gì, tất cả các mẫu xét nghiệm đều gửi qua Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện”, ông Huy nói.

Phòng xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có khả năng sàng lọc tối đa 120 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày. Ảnh THTN

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc CDC Thái Nguyên cho biết, hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ở CDC Thái Nguyên được cải tiến từ máy xét nghiệm HIV, mua cách đây 3-4 năm. “Những buồng an toàn sinh học và các thiết bị được sắp xếp lại, CDC chỉ bỏ ra khoảng hơn chục triệu đồng để mở cửa hệ thống thành chuỗi liên hoàn, dây chuyền khép kín. Đủ điều kiện, làm được 20 -30 mẫu/ngày”, ông Trường cho hay.

Trước đó, ngày 22/4 CDC Thái Nguyên công bố đưa vào hoạt động hệ thống máy xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Theo đó, phòng xét nghiệm Sinh học phân tử tại Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng của CDC đã được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc hiện đại, tuân thủ quy trình, phương pháp xét nghiệm, đáp ứng các yêu cầu, hướng dẫn của nhà sản xuất sinh phẩm chẩn đoán, khuyến cáo của WHO và Bộ Y tế về xét nghiệm sàng lọc SARS- CoV-2.

Bộ sinh phẩm dùng trong xét nghiệm SARS- CoV-2 dựa trên kỹ thuật Real-time PCR, do các đơn vị nghiên cứu trong nước chế tạo, được đánh giá có chất lượng tương đương với bộ sinh phẩm do WHO sản xuất về các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu và tính ổn định, đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký để đưa vào sử dụng. Trung tâm có khả năng xét nghiệm tối đa 120 mẫu bệnh phẩm mỗi ngày, cho kết quả trong thời gian 4 giờ.

Được biết, ngoài CDC, tỉnh Thái Nguyên có Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A Thái Nguyên đủ điều kiện an toàn sinh học, cơ sở vật chất và nhân lực, được cấp phép xét nghiệm SARS-CoV-2.

Như Tiền Phong thông tin, những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ án hình sự trục lợi trong chống dịch xảy ra tại CDC Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), kết quả điều tra ban đầu đã làm rõ được hành vi sai phạm của bị can Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm trong việc chỉ định thầu và mua máy xét nghiệm COVID-19. Ngày 17/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có công văn yêu cầu các địa phương báo cáo việc mua sắm hệ thống máy Real-time PCR tự động phục vụ công tác xét nghiệm.

Đức Anh