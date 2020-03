Sóc Trăng giải toả người trên tàu Trưng Nhị sau nghi vấn khách bị Covid-19

Quảng cáo

khách lên tàu Trưng Nhị

Ngay sau khi cập cảng Trần Đề (Sóc Trăng), hành khách này cùng một người nước ngoài đi cùng đã được đưa ngay vào Trung tâm Y tế của tỉnh. Toàn bộ hành khách và thuyền viên, nhân viên phục vụ trên tàu cũng tạm thời bị cách ly. Tàu Trưng Nhị cũng được phun hoá chất khử trùng toàn bộ.

Căn cứ vào giấy ra viện do khách cung cấp, giấy này được cấp tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo với chẩn đoán "viêm họng cấp, tiêu chảy rối loạn chức năng; viêm dạ dày cấp" và đã được điều trị tại Côn Đảo từ ngày 9 đến 11/3. Theo đánh giá ban đầu của nhân viên y tế, có khả năng du khách này bị mệt sẵn và bị say sóng nên dẫn tới tình trạng trên. Tuy nhiên do phòng ngừa dịch cúm nên các cơ quan y tế đã kịp thời vào cuộc, hỗ trợ cho mọi người.

Côn Đảo những ngày này vắng khách

Theo đại diện Công ty tàu Cao tốc Phú Quốc press, ngay từ khi có dịch cúm do virus Covid- 19 gây ra, Công ty đã tăng cường giám sát khách nước ngoài từ đất liền ra Côn Đảo, yêu cầu khách khi mua vé tàu phải đáp ứng 3 tiêu chí như đã lưu trú ở Việt Nam hơn 14 ngày, đã đặt phòng khách sạn ở Côn Đảo và phải có khai báo y tế. Đồng thời khách lên tàu được kiểm tra thân nhiệt và cung cấp khẩu trang trong suốt hành trình trên tàu.



Được biết vào chiều ngày 14/3, sau khi Viện Pasteur TPHCM cho biết việc kiểm tra xét nghiệm vius Covid-19 đã cho ra kết quả âm tính với 2 hành khách trên, tỉnh Sóc Trăng đã cho phép giải toả 2 du khách cùng các hành khách, thuyền viên và nhân viên trên tàu Trưng Nhị.

Trọng Thịnh