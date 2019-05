Sông bị ô nhiễm, cả thị xã điêu đứng

Bà Nguyễn Thị Thu - người dân buôn bán quán ăn tại phường Thuận An (thị xã Long Mỹ) vô cùng bức xức: “Ở đây lâu lâu cũng xảy ra cúp điện, cúp nước là chuyện bình thường, nhưng lần này cúp nước do sông bị ô nhiễm thì không thể chấp nhận được. Nếu tình trạng kéo dài mà không xử lí thì người dân buôn bán như tụi tôi gặp khó khăn”.



Cùng chung hoàn cảnh, ông Nguyễn Thương cho biết, nguyên nhân sông này bị ô nhiễm được cho là nhà máy đường xả thải ra bên ngoài. “Nhà tôi cách nhà máy gần 3km nhưng nước cũng đen ngòm. Hôm nay cúp nước, mà thời tiết nắng nóng cộng với mùi hôi bốc lên thì không thể chịu được. Bây giờ không có nước sinh hoạt thì chỉ còn biết cách mua nước lọc về xài” - ông Thương nói.

Còn chị Phạm Thị Thúy Linh (ngụ khu vực 5, phường Thuận An) cho biết, gia đình chị có nuôi 3 vèo ếch với khoảng 8.000 con. Mới đây, bỗng nhiên ếch chết hàng loạt do nước sông bị ô nhiễm, khiến vốn liếng đầu tư mất sạch.

Sáng 2/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Nam - Giám đốc Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị thị xã Long Mỹ cho biết, nước ở sông Cái Lớn bị ô nhiễm không thể lấy được nên đành phải cúp nước toàn thị xã từ 7 giờ sáng nay. Hiện nhà máy có giếng khoan nhưng chỉ cung cấp được 60m3/giờ.

“Trưa nay chúng tôi bơm ra một đợt để người dân sử dụng tạm chứ không có nước để bơm. Cách đây mấy ngày, nước dưới sông có màu đen và bốc mùi hôi nhưng nước vẫn xử lí được. Còn sáng nay nước quá tệ, có mùi hôi nặng không thể xử lí được, buộc phải ngưng. Chúng tôi đã báo vụ việc về tỉnh cũng như Sở TN&MT” - ông Nam cho hay.

Chưa xác định được nguyên nhân

Cũng theo ông Nam, hiện nay đơn vị cũng đang cố gắng khắc phục bằng cách sử dụng nước giếng khoan, Cty cũng chỉ đạo sử dụng các xe bồn chứa nước vận chuyển nước từ thành phố Vị Thanh về thị xã Long Mỹ cấp cục bộ cho người dân có nước phục vụ ăn uống.

Bên cạnh đó, nhà máy sẽ cúp nước các tuyến vùng ven, vùng nông thôn, chỉ tập trung cấp nước từ giếng khoan cho các bệnh viện, khu hành chính, những hộ dân khu vực chợ, còn nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm vẫn không xác định được.

Theo ông Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, tình trạng ô nhiễm tại sông Cái Lớn xảy ra hơn nửa tháng nay, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh nhưng chưa có kết quả khiến dân bức xúc. Người dân cho rằng Cty TNHH Mía - Đường - Cồn Long Mỹ Phát (Losuco) chính là nguyên nhân gây ô nhiễm, nhưng sở ngành thì nói không và nhận định có thể do đốt rơm, rạ gây ra...

“Từ trước đến nay, thị xã chưa có tình trạng cúp nước do sông bị ô nhiễm. Cách đây một tuần, người dân nuôi cá, ếch điêu đứng do bị chết hàng loạt, nhưng muốn phạt doanh nghiệp thì phải có chứng cứ, mẫu nước trước đó đem xét nghiệm lại không vượt chuẩn rồi kết luận chung chung do rơm, rạ, mà mùa này, người dân đã sạ lúa” - ông Danh nói và cho biết ông vô cùng bức xức trước tình trạng dòng sông này bị bức tử. Sáng mùng 2/5, Chi cục Bảo vệ môi trường và Cảnh sát môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra, nếu có đủ chứng cứ sẽ xử phạt.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, từ phản ánh của người dân, ông cũng chỉ đạo người xuống giám sát, rà soát các nguồn thải. Khi xác định được nguồn thải thì sẽ kiểm định mẫu nước, nếu doanh nghiệp vi phạm sẽ xử lí nghiêm.

