Sống ở xóm “họa treo ngang trời”

Tiền đất huyện thu, hiểm nguy dân chịu



Nhiều người dân cho biết, họ lâm cảnh “ Nhiều người dân cho biết, họ lâm cảnh “ sống run ” trong nguy hiểm, sợ hãi “đi không được, ở cũng chẳng yên” do đấu giá “nhầm” đất ở của chính quyền quy hoạch nhưng giải phóng mặt bằng chưa “sạch”, để tồn tại đường dây trung thế vắt ngang nhà đầy bất trắc.

Theo tìm hiểu của PV, năm 2011, UBND huyện Phú Vang quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư (KDC) mới Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, với diện tích trên 33.000 m2, gồm có 145 lô (mỗi lô từ 150-200m2). Do dân không tìm hiểu kỹ và cứ tin tưởng đất do nhà nước quy hoạch luôn bảo đảm an toàn về hạ tầng, mặt bằng giải phóng phải “sạch”, nên bà con bỏ ra một số tiền lớn đấu giá đất làm nhà ở. Đến khi xây cất nhà cửa, nhiều hộ tá hỏa phát hiện đất ở KDC mới vướng phải đường dây điện chạy vắt trên đầu.

Chị Dương Thị Nguyên (KDC mới Tân Mỹ) kể: “Bao năm tích lũy chạy vạy mới có tiền đấu được lô đất 200m2 mà không hay biết bị vướng dây điện. Đến năm 2015, gia đình tổ chức làm nhà. Khổ nổi, chẳng có ông chủ thầu nào dám nhận công trình vì sợ… chết. Thợ nề đến xem qua địa thế xong thì bỏ về, chẳng ai dám liều mạng leo lên cao xây dựng, lợp mái, đổ trần khi đường dây điện nằm ngay trên đầu họ. Cũng may, sau đó thông qua chính quyền, ngành điện linh động cho nâng độ cao dây dẫn lên cao tại lô đất của tôi, thợ xây mới chịu nhận công trình đúc trần, lợp mái. Nếu không, đất này phải bỏ hoang”.

Không riêng trường hợp chị Nguyên, nhiều gia đình tại KDC mới Tân Mỹ khi tính toán, đo đạc, khảo sát chiều cao mái, trần nhà để chuẩn bị xây nhà thì khoảng cách công trình tới đường dây điện chỉ chừng 0,5 mét. Chủ đất và người thầu sau đó đều phải “bàn lui”, không dám đánh đổi mạng sống để làm nhà ở. Còn như trường hợp hộ chị Nguyên, dù nhà làm xong phần tầng trệt nhưng vẫn ngày đêm sống trong sợ hãi, khi nghe đường dây điện réo hú kỳ quái trên dầu mỗi khi có gió to, mưa lớn.

Các chủ đất còn phản ánh, khi cần chuyển nhượng đất ở tại KDC mới Tân Mỹ, họ cũng không thể bán được vì chẳng ai muốn mua lô đất có dây điện sà vắt ngang trên đầu. Chủ đất Nguyễn Văn Tuấn phản ánh, dân đã có đơn kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền đề nghị giải quyết những vướng mắc về đường dây diện 22KV nằm trong đất quy hoạch do chính quyền đấu giá thu tiền từ nhiều năm trước. “Mới đây, tôi biết qua báo chí có 6 học sinh tại Long An khi dắt xe ra khỏi cổng trường bị vướng loại dây điện trung thế bị đứt làm hai em chết thảm, những em khác bị thương. Dây điện chạy sát trên đầu tụi tui đây cũng là loại dây trung thế như vậy, dẫn nguồn điện mạnh lắm, lỡ dây đứt rơi vô nhà thì không biết tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào. Chúng tôi đang rất bất an”, một người dân lo lắng.

Quýt làm cam chịu



Theo thông tin từ UBND thị trấn Thuận An, KDC mới Tân Mỹ có tổng cộng 145 lô đất đấu giá, với 16 lô bị ảnh hưởng bởi đường dây trung thế nguy hiểm. Do bức bách nơi ở, hiện có 9 hộ dân “liều” xây dựng nhà ngay dưới đường dây 22KV. Ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An cho biết, chính quyền địa phương từng lập tờ trình xin di chuyển đường dây điện gửi UBND huyện Phú Vang. Vì kinh phí di dời khá lớn (dự kiến 1,8 tỷ đồng), UBND huyện không bố trí được nguồn vốn thực hiện, nên cứ “ngó lơ” để tình trạng dân sống trong nguy hiểm kéo dài đến nay.

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc Cty CP Điện lực TT-Huế, cho biết: Về nguyên tắc, khi lập các khu quy hoạch dân cư như trường hợp ở Thuận An, chủ đầu tư là UBND huyện Phú Vang phải bố trí vốn để di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đã có trước đó theo đúng quy hoạch mới. Do sau một thời gian dài huyện Phú Vang không thực hiện di dời đường dây, để tránh nguy hiểm chết người xảy ra với dân, Cty Điện lực TT-Huế đã thu xếp được nguồn vốn để thực hiện công trình mới theo kiểu “quýt làm cam chịu”, nhằm đảm bảo an toàn cho toàn khu dân cư. Công trình này dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

Ngọc Văn